TUSAŞ ile El Salvador arasında uydu anlaşması

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile uydu alanında işbirliği anlaşması sağlandığını duyurdu.

Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, "El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’yi tesislerimizde ağırlamaktan gurur duyduk. Havacılık ve uzay alanındaki kabiliyetlerimizle işbirliğine hazır olduğumuzu ileterek, uydu alanındaki işbirliği anlaşmamız ile güzel bir başlangıç yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.