TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Öztürk: “Dünyanın en iyi havacılık şirketlerinden birine doğru ilerliyoruz”

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, “Dünyanın en iyi havacılık şirketlerinden birine doğru ilerliyoruz. Bu sayede sanayimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen program Fakülte Dekanı Prof. Dr. Recep Keser’in açılış konuşması ile başladı. Sonrasında Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak’ın selamlama konuşmasının ardından program Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin tanıtımıyla devam etti. Programın konuşmacı konuğu TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Samsun Üniversitesi öğrencilerine TUSAŞ hakkında bilgi verdi.

Moderatörlüğünü SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak’ın gerçekleştirdiği programa TUSAŞ Tanıtım videosu izlenerek başlandı. Ardından davet için Samsun Üniversitesi’ne teşekkür eden Prof. Dr. Fahrettin Öztürk havacılık tarihinden başlayarak bir sunum gerçekleştirdi. Konuyla alakalı konuşan Öztürk, “Nereden nereye geldiğimize baktığımızda bir başarı yolculuğuna tanıklık ediyoruz. İnsanın isterse neler yapabileceğini projelerimizden görebilirsiniz. Barakada başlayan bir serüven bugün 640 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 4 milyon metrekarelik alanı ve 10 bin 500’den fazla çalışanı kapsıyor. Dünyanın en iyi havacılık şirketlerinden birine doğru ilerliyoruz. Bu sayede sanayimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

“SAMÜ hızla ilerliyor”

Samsun Üniversitesi’nin yeni kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen bünyesindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi sayesinde hızla ilerlediğine de değinen Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, “Bizler elimizden geldiğince bu alanda faaliyet gösteren üniversitelerimize yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimize birden fazla staj programı sunuyoruz. Öğrencilerimiz internet sitemizi mutlaka ziyaret etsinler. İsterlerse bizimle uzun bir dönem staj yapabilirler. Bu gibi çeşitli programlarla üniversitede öğrendikleri bilgileri sahada uygulama imkanı buluyorlar. Bu da onların ve dolayısıyla bizlerin ülke olarak gelişmemize katkı sağlıyor. Özellikle mühendislik alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimize kapımız her zaman açık” ifadelerini kullandı.

Milli Kalkınma Projesi kapsamında da çeşitli projelerden bahseden Fahrettin Öztürk’ün, sorulara cevap vermesinin ardından bilgilendirme toplantısı son buldu.