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TUSAŞ genç mühendislerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Ocak 2021’de başlattığı “Mühendis Geliştirme Programı (MGP)” ile farklı disiplinlerden 400’ü aşkın yeni mezun mühendisi bünyesine kazandırdı. Bugüne kadar testleri tamamlanan 5 projenin prototipi gökyüzü ile buluşurken, MGP kapsamında eğitimini tamamlayan yaklaşık 200 mühendis TUSAŞ bünyesinde devam eden farklı projelerde göreve başladı.

Bilim ve Teknoloji 24.12.2021, 09:36
TUSAŞ genç mühendislerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Ocak 2021’de başlattığı “Mühendis Geliştirme Programı (MGP)” ile farklı disiplinlerden 400’ü aşkın yeni mezun mühendisi bünyesine kazandırdı. Bugüne kadar testleri tamamlanan 5 projenin prototipi gökyüzü ile buluşurken, MGP kapsamında eğitimini tamamlayan yaklaşık 200 mühendis TUSAŞ bünyesinde devam eden farklı projelerde göreve başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, alanında yetkin mühendisler geliştirmek ve milli havacılık ekosistemine kazandırmak için örnek projelerine devam ediyor. Kişi başı 300 saati aşkın bir eğitim programına tabi tutulan mühendisler, üç faz olarak uygulanan eğitimler boyunca edindikleri yetkinlikler doğrultusunda kendileri tarafından belirlenen bir projenin gerçekleştirilmesi için çalışmalarına başladı. Farklı disiplinlerden genç mühendisleri “Mühendis Geliştirme Programı (MGP)” kapsamında bünyesine kazandıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, programa dâhil edilen mühendislere havacılık alanında yapısal, uçuş bilimleri, aviyonik ve yazılım alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor. Eğitimlerin sonunda özgün bir hava aracı tasarımı ortaya koymaları beklenen mühendisler, böylece “Sistem Gereksinimi Gözden Geçirme (SRR)”, “Ön Tasarım Gözden Geçirme (PDR) ve “Kritik Dizayn Gözden Geçirme (CDR)” süreçlerini de kapsayan hava aracının tasarım, analiz ve üretim faaliyetlerini tecrübe ediyor.

İlki 2021 Ocak ayında gerçekleştirilen ve bugüne kadar toplamda 8 kez düzenlenen MGP‘de eğitim sürecini tamamlayan genç mühendisler “konvansiyonel kargo uçağı”, “keşif ve faydalı yük bırakma uçağı”, “kanart tipi hedef tespit uçağı”, “otonom çift kuyruklu haritalandırma uçağı”, “cisim ve hedef tespit eden uçan kanat” gibi projeler gerçekleştirdiler ve tüm testleri tamamlayarak hava aracı prototipini başarı ile havalandırmayı başardılar.

MGP hakkında görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Havacılık alanında yarım asra yakın tecrübelerimizi genç mühendislerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Mühendis Geliştirme Programı, global havacılık ekosistemindeki yeni uygulama alanlarını genç mühendislerimizin deneyimlemelerine fırsat sunan ve gelişimlerine özgün katkı sunan önemli bir proje. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımı ve programa dahil olan genç çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Yeni mülakatlara başladık, adaylarımıza başarılar diliyorum ve gençlerimize ‘mühendis olun‘ çağrımı yineliyorum” dedi.

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