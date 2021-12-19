TUSAŞ eğitim ve araştırma iş birliklerini artırıyor

Üniversiteler ile eğitim ve araştırma iş birliği kapsamında anlaşma gerçekleştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Ukrayna’nın önde gelen havacılık üniversitesi, Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi ile birlikte, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile iş birliği gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en önemli projelerinde görev yapan mühendislerin eğitim ve araştırma çalışmalarını artırması hedeflenirken, aynı zamanda üniversitelerin tecrübelerinden de kazanım sağlanacak. 2023 yılına kadar ulusal ve uluslararası konumda özellikle havacılık ve mühendislik alanlarında güçlü konumda olan üniversiteler ile işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

“Araştırma ve eğitim gibi önemli konularda da altyapımızı ve temellerimizi güçlendirmeye gayret ediyoruz”

Akademik işbirliklerinin artırılması hakkında konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil şunları kaydetti:

“Köklü üniversitelerimiz ile birlikte akademik çalışmalar gerçekleştirmek şirketimiz ve mühendislerimizin akademik olarak da kuvvetlenmesini sağlayacak. Gençlerimize, yaptığımız projeleri anlatmak için daha fazla alandan ulaşmalı, onlara yaptığımız projeleri anlatmalı ve görmelerini sağlamalıyız. Milli projelerimizi oluşturmak için yalnızca altyükleniciler ve yaptığımız çeşitli anlaşmalarımız ile bir ekosistem sağlamıyor, araştırma ve eğitim gibi önemli konularda da altyapımızı ve temellerimizi güçlendirmeye gayret ediyoruz.”