TUSAŞ 600 komponentin yerlileştirme çalışmalarına devam ediyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 250 civarında yerli ve milli firma ile toplam 600’ün üzerinde hava aracı komponentinin yerlileştirme çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta yılsonuna kadar 100’e yakın komponent (bileşen) yerlileştirilirken, çalışmalar tamamlandığında 500 milyon dolarlık bir hacimde yurt dışı tedarikinin önüne geçilmiş olacak.

TUSAŞ, yüksek teknoloji ürünler için mühendislik ve teknik konularda Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra üretim süreçlerinden nihai ürünün testlerine kadar tüm aşamalarda yardımcı sanayiinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Yapısal bileşenlerin yanı sıra hava platformunun kritik parçalarını kendi mühendisleri tarafından geliştirmeye devam eden TUSAŞ, diğer taraftan hammaddeden ihtiyaç duyulan parçanın üretimine birçok aşamada yerli yardımcı sanayinin gelişimini destekliyor. Bu kapsamda alt sistem, ekipman, malzeme alanında çalışmalar yürüten TUSAŞ, Gökbey, Hürjet, Hürkuş, MMU, ağır sınıf taarruz helikopteri, Anka, Aksungur, T129 Atak ve T70 genel maksat helikopteri gibi özgün ve milli projelerinde hidrolik sistemlerinden güç sistemlerine, yangın söndürme sistemlerinden yakıt tankına, iniş takımlarından iklimlendirme sistemlerine, aydınlatma ünitelerine kadar geniş yelpazede yerlileştirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Böylece Türk havacılık ekosisteminin tam bağımsız bir şekilde gelişmesini hedefliyor. 2021 sonu itibarı ile özgün hava platformlarına yönelik 100’e yakın komponentin yerlileştirme aşamaları tamamlanacak.