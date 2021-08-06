TUSAŞ 20’ye yakın startup firması ile iş modelleri oluşturacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından, 20’ye yakın startup firmasının çevik yapısı ve çözüm yollarındaki etkinliği çerçevesinde iş modelleri oluşturulacak.

Bilişim ve teknoloji alanlarında yaklaşık 20 startup firması ile bir araya gelen TUSAŞ tarafından, dünyaya örnek olacak çalışmalar yapmayı hedefleniyor. Bu kapsamda TUSAŞ tarafından, bünyesinde gerçekleştirilen projeler ve ihtiyaç duyduğu alanlarda firmalarla ortak çalışmalar yürütülecek. TUSAŞ tarafından, geliştirilen sistemde startup firmalarının etkin rol alması için çalışmalara hız verilecek. Böylece startup firmalarını havacılık ekosistemine dahil ederek firmaların potansiyel gelişimlerine ve nitelikli iş gücüne doğrudan katkı sunulması amaçlanıyor.

Startup firmalarını Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda ziyaret ederek potansiyel iş birlikleri kapsamında TUSAŞ’a davet ettiğini ifade eden TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil şunları kaydetti:

"Startup firmalarımız ile yeni iş modelleri geliştirerek, TUSAŞ açısından yeni bir sürece gireceğiz. Birlikte, dünyaya örnek bir çalışma göstermek için modeller geliştireceğiz. Bu tip genç, dinamik ve çevik firmalarımızın, havacılık eko sistemine dâhil edilmesi çok önemli bir yer taşıyor. Bu birlikteliğin oluşması için elimizden gelen çalışmaları yaparak, ülkemizin teknolojik ekosistemine de güçlü bir katkı sağlamayı istiyoruz."