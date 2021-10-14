Türksat’tan Yerel TV Kanallarına Önemli Destek

Ülkemizde uydu üzerinden TV yayıncılığı hizmetinin verilmesini sağlayan Türksat A.Ş., TV kanallarının desteklenmesi amacıyla, uyduya yayın çıkma hizmeti (uplink) alan ve bant genişliği 2 Mbps ve altında olan TV kanallarına uplinkhizmet bedelinde yüzde 50 indirime gidiyor.

TV yayıncılık sektöründeki teknolojik gelişmeleri tatbik ederek ülkemizde yayıncıların daha düşük kapasite bant genişliklerinde, daha kaliteli yayın yapmalarının önünü açan MPEG4 yayın teknolojisiyle uydu kapasite kullanım maliyetlerinin düşmesini sağlayan TÜRKSAT A.Ş. yerel TV kanallarına önemli bir destek daha vermeye hazırlanıyor.

Uydu üzerinden TV yayıncılığının gelişmesi ve bu alanda faaliyet gösteren TV kanallarının desteklenmesi amacıyla yıllardır süre gelen döviz kuru sabitleme uygulamasını bir adım daha ileriye taşıyan Türksat A.Ş., 1 Kasım 2021 tarihi itibariyle uplink (uyduya yayın çıkma) hizmeti alan, uydu kapasite bant genişliği 2 Mbps ve altında olan TV Kanallarının uplink hizmet bedelinde yüzde 50 indirim uygulamaya başlayacak.