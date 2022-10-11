Türksat’ın İletişim Sponsoru olduğu ICDDA 12 Ekim’de başlıyor

Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’nin (ICDDA) 5.’cisi, Türksat A.Ş.’nin iletişim sponsorluğunda 12-14 Ekim tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek.

Daha önce 2013, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen ICDDA, askeri ve sivil, savunma, havacılık ve uzay alanlarında faaliyet gösteren ana sanayi ve KOBİ firmalarına; yeni pazarlar bulmak, iş fırsatları yakalamak ve iş ortaklıkları kurmak amacıyla düzenleniyor. Yurt dışından katılım sağlayan tedarik zinciri ve satın alma yetkililerinin katılımları ile gerçekleşen ikili iş görüşmeleri sonucunda Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 2014 yılında “Savunma Sanayi Özel Ödülü” ve 2017 yılında “Savunma Sanayii Tanıtımı” özel ödülüne layık görülen etkinlik, sonuç odaklı iş görüşmeleri ile savunma ve havacılık sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar için profesyonel bir bağlantı noktası haline geldi. İlk gün “Küresel Havacılık ve Uzay Tedarik Zincirlerinin Geleceği” ve “Kalite Perspektifinden Savunma Sanayi Değer Zinciri” konularında konferansların gerçekleştirileceği etkinliğe, birçok ülkenin Türkiye’deki askeri, savunma ve ticari ataşeleri, kamu görevlileri, son kullanıcılar ile yurt içi ve yurt dışından firmaların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu, 1.000’in üzerinde kişinin katılması bekleniyor.