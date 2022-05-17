Türksat, yerli ürünleri ve Türksat 5B ile CABSAT’ta yerini aldı

Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Afrika bölge ülkelerinin hedeflendiği CABSAT’ta 120 ülkeden 300’e yakın şirket ve 10 binin üzerinde katılımcı yerini alırken Türksat, 8’inci Salon’da E8-20 numaralı stantta yerini aldı. Türksat adına Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, Uydu Hizmetleri Pazarlama ve Planlama Direktörü Kazım Efendioğlu, Kurumsal İletişim Direktörü Dr. R. Ruşen Kömürcü, Uydu Hizmetleri Pazarlama ve Planlama Direktörlüğü uzmanları Akif Yüksel, Ömer Şamil Açba ve Yasemin Tutar ile fuara katılırken fuar programı çerçevesinde yayıncılık ve prodüksiyon, uydu haberleşmesi, yayın ve uydu ekipmanları, dijital medya, içerik dağıtımı ve içerik değişimi konularında üst düzey toplantılar yapacak.

Orta Doğu’da Türksat’ın ihracat payı artacak

Türksat, geçen yıl hizmete giren Türksat-5A uydusunun yanı sıra bu yıl yaz aylarında devreye alınacak Türksat -5B uydusu ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde (MENA) alanını ve uzay segmenti hizmetlerini genişleterek 350 milyonluk pazara yeni bir kapı açtı. Yeni uydularından güç alan Türksat, bölge ülkelerindeki yayıncılar ve data hizmet sağlayıcıları ile CABSAT 2022 fuarında yeni iş anlaşmaları gerçekleştirecek. Fuar süresince Türksat’ın yerli ve milli PeycON ailesi antenlerinden HidrON, TerrON, MicrON ve AerON da MENA pazarına tanıtılırken uydu haberleşmesi alanında yürütülen faaliyetlere yönelik tanıtım da yapıldı. Türksat AŞ, CABSAT 2022’de yapacağı anlaşmalar ile Türkiye’nin Orta Doğu’ya yönelik ihracat payını da artırmayı planlıyor