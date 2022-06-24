Türksat, SEDEC’e iletişim desteği verecek

SEDEC 2022 Fuar ve Konferansı, 28-30 Haziran 2022 tarihinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek. Türksat, bu çerçevede SEDEC’e iletişim desteği verecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği desteğiyle güvenlik ve savunma sanayi sektörüne yönelik olarak düzenlenecek olan SEDEC 2022 Fuar ve Konferansı, 28-30 Haziran 2022 tarihinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek.

Türksat’ın iletişim desteği vereceği etkinlik, Türksat Tanıtım ve Kablo TV 1. Kanalları ile Türksat YouTube kanallından canlı yayınlanacak.

Türksat Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Güvenlik ve Uzay-Uydu Teknolojileri Paneli”ne TUSAŞ, Roketsan, Airbus, QSTC ve Telespazio gibi sektörün önde gelen yerli ve yabancı oyuncularının üst düzey temsilcileri katılım sağlayacak.

Anayurt Güvenliği, Sınır Güvenliği, İç Güvenlik ve Savunma Alt Sistemleri konularında ulusal ve uluslararası tüm oyuncuları bir araya getirecek olan SEDEC etkinliğinde, güvenlik, savunma ve uzay sektörleri ile dünyadaki yeni eğilimler ve ihtiyaçlar konuları değerlendirilecek.

Etkinlik, kamudan üst düzey yöneticiler ve uzman personeller ile özel sektörden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşecek.