Türksat, Kamu- BİB’25-BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği’ne katılacak

Türksat, Türkiye Bilişim Derneği tarafından 18-19 Kasım’da Antalya’da katılımcılarına kapılarını açacak olan Kamu-BİB’25-BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği’ne iletişim sponsoru oldu.

Kamuda bilişim üzerine çalışan yöneticilerin ve karar vericilerin tecrübelerini paylaşacağı, sektörün öncü firmalarının teknoloji eğilimlerine dair bilgi vereceği Kamu- BİB’25 - BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği, Türkiye Bilişim Derneği tarafından 18-19 Kasım’da Antalya’da katılımcılarına kapılarını açacak.

Cumhurbaşkanlığı, bağlı kuruluşlar, bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversite, özel sektör, STK temsilcileri, bilim insanları, bilişim profesyonelleri ve uzmanlarının katılımı ile “dijital gelecek ve ötesi” temasıyla gerçekleştirilecek organizasyonda Türksat, iletişim sponsoru olarak yerini alacak.

Söz konusu etkinlikte "Gelecek Çok Bulutlu, Bulutun Altı / Üstü", "Dijital Gelecekte Siber Güvenlik", "Geleceğin Vizyoner CIO’ları" ve "Konumsuz Organizasyonlar ve Sayısal Uçurum" başlıklarında yüksek katılımlı ve etkileşimli paneller düzenlenecek.