Türksat Kablo’dan 3 yeni dijital dönüşüm projesi

Türksat Kablo’da dijital dönüşüm amacıyla planlanan, yerli ve milli olarak üretilen Müşteri Deneyim Yönetim Projesi, Robotic Process Automation ve Dijital Kimlik Doğrulama Projelerini tanıtarak hizmete aldı gerçekleştirildi.

Türksat Ahmet Özsoy Binası’nda gerçekleştirilen lansmana Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok’un yanı sıra İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Metin Çavuşoğlu, Bilişim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş, Kablo Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Selami Söğüt, Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Çavuşoğlu ve ilgili Direktörler katıldı.

Müşteri deneyim yönetimi süreçlerini iyileştirmek ve Türksat Kablo müşterilerine sunulan her hizmet sonrası memnuniyetlerini olay bazlı ölçmek ve yapay zeka temelli olarak müşterilerin geri dönüşlerinden duygu analizini yapacak Müşteri Deneyim Yönetim Projesi, Kablo Bilgi Sistemleri Direktörü Osman Güyüm tarafından sunuldu. Abonelik evraklarının kontrol ve yönetim süreçlerinin insan bağımsız bir şekilde, minimum hata ile abonelik işlemi sonrası kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilebilmesini sağlayan Vodoo Robotic Process Automation projesi ise Proje Yöneticisi Fatih Ervural tarafından tanıtıldı.

Ayrıca Türksat Kablo’ya aboneliklerin internet üzerinden güvenli olarak yapılmasını sağlayacak ve elektronik haberleşme sektöründe abonelik süreçlerinde dört farklı dijital kimlik doğrulama yöntemini gerçekleştiren ilk operatörün Türksat olmasını da sağlayan Dijital Kimlik Doğrulama Projesi’nin de tanıtımı yapıldı. Dört farklı yöntem ile dijital kimlik doğrulama yöntemini kapsayan Dijital Kimlik Doğrulama Projesi, Proje Yöneticisi Fatih Ala tarafından sunuldu. Sunumda temmuz ayı içerisinde hizmete sunulan E-Devlet Kapısı üzerinden Abonelik Sözleşme Onaylama projesine de değinildi. Lansmanda TCKK kullanılarak kimlik doğrulama, yapay zeka yöntemi ile kimlik doğrulama ve yetkili marifetiyle kimlik doğrulama süreçleri başarı ile gerçekleştirildi. Kimlik tespiti konusunda sahtekarlık senaryolarının da önüne geçecek proje ile sözleşme basımı, kağıt kullanımı, evrak kontrol süreçleri ve kargo süreçleri de ortadan kalkacak.

Lansman sonrası açıklama yapan Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, tanıtımı gerçekleştirilen projelerin Türksat ve ülkemizin dijital dönüşümü için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, yeni uygulamanın bir an evvel yaygınlaştırma çalışmalarına başlanacağını söyledi. Yeni dijital kimlik doğrulama süreçlerinin kullanımının teşviki için yeni yöntemler geliştirilmesi gerektiğine de işaret eden Ertok, lansmanı yapılan 3 önemli projenin yazılımsal ve donanımsal olarak tamamen yerli ve milli ürünler olmasının gurur verici olduğunun altını çizdi.

Ertok, lansman sunum ve demoları sonunda projelerde görev alan Türksat mühendislerini ve proje paydaşlarını tebrik etti. Konuşmaların ardından tüm katılımcılar ile pasta kesilerek hatıra fotoğrafı çekildi.