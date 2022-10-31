Türksat Bilişim “T-Anı” ile dünyaya açılıyor

Türksat Bilişimin yeni yüzü “T-Anı”, 2 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilecek lansman ile dünyaya açılıyor.

E-Devlet Kapısı başta olmak üzere kamunun e-dönüşüm altyapısını kuran Türksat, Türkiye’nin e-dönüşüm altyapısını hızlanmasıyla çeşitlenen Türksat Bilişim ürünlerini, T-Anı Lansmanı ile dünyaya tanıtacak. Lansmanda, Türksat Bilişim’in yeni ürünleri olan ve Türkiye’nin e -dönüşümünde mihenk taşı olacak “Sorgu”, “Projem” ve “EKDS”nin tanıtımı da gerçekleştirilecek. Oluşan yeni ihtiyaçlara çözüm sunmak için proje-portföy yönetimi ve siber güvenlik başta olmak üzere bilişim alanındaki yenilikçi teknolojiler deneyimlenebilecek.