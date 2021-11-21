Türksat 5B aralıkta uzaya fırlatılacak

Üretimi tamamlanan Türksat 5B uydusunun SpaceX firması tarafından aralık ayında uzaya gönderilmesi için hazırlıklar başladı.

Tasarım, üretim ve test aşamaları başarıyla tamamlanan Türksat 5B uydusu, Fransa’da AIRBUS D&S tesislerinde düzenlenen törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok tarafından teslim alındı. Teslim töreninin ardından uydunun SpaceX tesislerine nakledilmesi için hazırlıklar başladı. Türksat 5B uydusunun aralık ayında ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor. Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleri ile Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıf uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu (High ThroughputSatellite-HTS) kategorisinde yer alıyor. Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini kapsayan geniş bir kapsama alanında hizmet verecek olan Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

Türksat 5B uydusunda yerli üretim ekipmanlar kullanıldı

Türksat 5B uydu projesinde Türksat A.Ş tarafından yerli uydu endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Yerli Endüstri Katkı Programı hayata geçirilmişti. Türksat mühendislerinin desteği ile Aselsan tarafından iki adet haberleşme ekipmanı tasarlanıp Türkiye’de üretilerek, Türksat 5B uydusunda kullanılması sağlandı. Bu sayede ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi ve uzay tarihçesi kazanması Türksat 5B uydusu ile gerçekleştirilmiş olacak.

Türksat 5B, 35 yıldan fazla hizmet verecek

Türkiye’nin uydu veri iletişim kapasitesi olan KA Band kapasitesini 15 kattan fazla artacak olan Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yer alacak. Ayrıca uydunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye’nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek. Türkiye’nin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu olan Türksat 5B uydusu; 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesi sahip olup, ayrıca yeni nesil elektrikli itki sistemi barındırıyor. 42 derece doğu yörüngesinde Türksat 5B uydusunun kullanıma alınmasıyla Ka Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak. 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması da temin edilecek.

5B’nin uzayda yerini alması ile beraber Türksat’ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı daha da güçlenecek. Uydu kapsama alanının gelişmesi ile MicrON, AerON, HidrON ve TerrON anten ailesinin internet, kurumsal ağ, IP bachauling gibi servisleri ile beraber dünya üzerinde birçok ülkede kullanılmasına imkan sağlanmış olacak.

Uydu teslim törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, Türksat Uydu Programları Direktörü Mehmet Nefes ile Airbus üst düzey yetkilileri katıldı.