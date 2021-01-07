TÜRKSAT 5A’nın fırlatılmasına saatler kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türksat 5A’nın fırlatılmasına saatler kaldığını belirtilerek Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü saat 4.28’deTürksat 5A’nın uzaya gönderileceği bildirildi.

Türkiye saatine göre, 8 Ocak Cuma günü saat 4.28’de SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Türksat 5A’nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Türksat 5A uydusunun gönderilmesi ile ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydu haberleşmesi alanında tarihi günler yaşandığını ifade etti. 32 yıl süre ile uzayda hizmet verecek olan Türksat 5A uydusunun manevra ve hizmet ömrünün, diğer uydularımıza kıyasla çok daha uzun olacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Ülkemizin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A’nın ABD’nin Florida Eyaleti’ndeki Cape Canaveral Üssünden Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilmesine saatler kaldı. 31. derece doğu yörüngesinde yerini alacak olan Türksat 5A’nın hizmete girmesiyle doğu ve batıya ek olarak, Ortadoğu ve Afrika Kıtası’nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz. Türksat 5A’nın yörüngesinde hizmete girmesiyle Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ile, uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4’e çıkacaktır. Türksat 5A’nın da devreye girmesiyle uzay vatanda çok daha güçlü olacağız.”