Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı

Türksat 5A uydusu 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Uydu, manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. AIRBUS D&S firmasının Fransa'nın Toulouse şehrindeki tesislerinde üretimi tamamlanan TÜRKSAT 5A uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral'da yer alan SPACE X firmasının fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan TÜRKSAT 5A uydusunun 31 derece Doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuk yaklaşık dört ay sürecek, uydunun 2021 yılı ikinci çeyreği içerisinde hizmete başlaması hedefleniyor.

31 derece Doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A uydusu, manevra ömrü ile Türkiye'nin 31 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına almış olacak. 10 kilowatt gücüne ve 3 bin 400 kilogram fırlatma kütlesi sahip olan uydu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

İLK SİNYAL ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Haziran 2021 gibi Türksat 5B'yi de fırlatmayı planlıyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen Türksat 5A uydusunun fırlatma törenine katıldı. Fırlatma sonrasında ilk olarak fırlatma için ABD'de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ile videokonferans üzerinden görüşme gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Türksat Gözlemevi'ni ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, fırlatmanın saat 04.28 olarak planlandığını ancak hava koşullarından dolayı uydunun 05.15'te fırlatıldığını belirterek, “Fırlatmadan 35 dakika sonra ayrılarak kendi yörüngesine doğru ilerlemeye başladı. Bu yolculuk yaklaşık 4 ay sürecek, 4 ay bittikten sonra yörüngesine yerleşince testlerimizi yapacağız. Daha sonra da uydu faaliyete alınmış olacak” ifadelerini kullandı.

Türksat 5A uydusunun yıllar süren çalışmanın bir sonucu olduğunu söyleyen, fırlatmanın başarılı geçmesinden dolayı hem mutlu hem de gururlu olduklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “İnşallah bunun peşinden 5B ve 6A gelecek. Ülkemiz ulaştırma ve altyapıdaki bütün başarılı çalışmalarına uzayda da devam ediyor. Uzay vatanda da bütün dünyaya gücümüzü ve varlığımızı hissettiriyoruz. Bundan sonra uzay ve uydu çalışmaları artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

Türksat 5B uydusunun imalatlarının tamamlandığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, uydunun şu anda testlerinin yapıldığını aktararak, “Haziran 2021 gibi 5B'yi de fırlatmayı planlıyoruz. Peşinden, yerli ve milli ilk uydumuz 6A çok önemli projelerimizden bir tanesi, onda da çalışmalar devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında fırlatmayı planlıyoruz. Bunlar geleceğe yön verecek çok teknolojik işler, özellikle gençlerimizin önünü, ufkunu açan çok başarılı projeler. Bunlar artarak devam edecek” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, fırlatmadan 35 dakika sonra ayrılmanın gerçekleştiğini ve ilk sinyalin alındığını kaydederek, Türksat 5A uydusunun yolculuğuna devam ettiğini söyledi.