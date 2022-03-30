Türk Telekom, yurt içindeki veri merkezlerinde müşterilerine sanallaştırma, güvenli veri depolama, yedekleme ve replikasyon hizmetleri sunuyor. Şirket, bulut tabanlı çözümleriyle, maliyet avantajı, coğrafi yedeklilik, esnek kapasite yönetimi ve 7/24 teknik destek sağlıyor.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden biri olan Türk Telekom, İstanbul’un Esenyurt ve Gayrettepe semti ile Ankara’da Ümitköy’de bulunan veri merkezlerinde; KOBİ, kurumsal ve kamu müşterilerine özel bulut, iş sürekliliği, sanallaştırma, veri yedekleme, depolama, siber güvenlik ve replikasyon hizmetleri sunmayı sürdürerek ürün ve servis portföyünü her geçen gün çeşitlendirdiğini açıkladı. Yedeklenen veri boyutunu geçen yıla oranla iki katından fazla artıran şirket, bu alandaki yatırımlarına devam ediyor.

Bulut tabanlı yedekleme çözümleriyle maliyet avantajı

Yapılan açıklamaya göre, bulut tabanlı yedekleme çözümleriyle kurumsal müşterilerine maliyet avantajı, coğrafi yedeklilik ve teknik destek imkânı veren şirketin ürün portföyünde, Sanal ve Fiziksel Sunucu Yedekleme ile PC/Workstation Yedekleme seçenekleri bulunuyor. Şirket, Sanal Sunucu Yedekleme ürünü ile Türk Telekom Veri Merkezleri veya müşteri lokasyonlarındaki sanal sunucuların, Fiziksel Sunucu Yedekleme ürünü ile ise fiziksel sunucuların internet üzerinden Türk Telekom Veri Merkezlerine yedeklenmesini ve gerektiğinde geri yüklenmesini sağlıyor. Şirketin bir diğer yedekleme hizmeti PC/Workstation Yedekleme ise müşterilerin kullandığı bilgisayarların ve bilgisayarlarında bulunan verilerin internet üzerinden Türk Telekom Veri Merkezine yedeklenmesi konusunda hizmet veriyor.

“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın prensibiyle çalışıyoruz”

Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, 31 Mart Dünya Yedekleme Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada, gelişmiş siber saldırıların ve gün geçtikçe artan verinin yedekleme hizmetlerinin önemine değinerek, şunları söyledi: “Şirket olarak, ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibiyle veri merkezi ve bulut yatırımlarımızı sürdürüyor, veri güvenliğini yurt içindeki sunucularımızla sağlıyoruz. Bilgi teknolojilerindeki değişim hız kazanmaya devam ederken, özellikle KOBİ ve küçük işletmelerin modern veri korumaya yönelik teknolojilere uyum sağlamaları gerekiyor. Kritik ve kişisel bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliklerini sağlayabilmeleri için yedekleme hizmetlerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor.”

Veeam Software’ın 28 ülkede 1160 kuruluşla yaptığı ‘Modern Veri Koruma’ araştırmasına dayanarak hazırladığı 2022 Ocak ayı raporunda, kurumların yüzde 76’sının geçen yıl en az bir kez fidye yazılım saldırısına uğradığı, yüzde 49’unun ise fidye yazılım kaynaklı kesinti yaşadığı ortaya kondu. Şirket, geniş yedekleme ürün yelpazesi kapsamında müşterilerin kendi veri merkezlerindeki fiziksel ve sanal sunucuları da Lokal Yedekleme hizmeti ile 1/10 oranına kadar sıkıştırarak yedekliyor. Ayrıca müşterilerine güvenli, esnek ve ölçeklenebilir bulut teknolojisi sunarken, tabii oldukları regülasyonları ve bulut güvenliği politikalarını da göz önünde bulundurarak doğru ürünle çözüm getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre şirket, bulut tabanlı yedekleme çözümlerinde müşterilerine ilk veri aktarımlarında geçici ücretsiz hız artışı sağlarken, kolay yönetim ara yüzü, verileri şifreli saklama, 7/24 teknik destek ve aylık ödeme imkânı sunuyor.