banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Motorine bir indirim daha geliyor!
Motorine bir indirim daha geliyor!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?
Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?
Belçika, 21 Rus diplomatı sınır dışı etti
Belçika, 21 Rus diplomatı sınır dışı etti

“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın prensibiyle çalışıyoruz”

Türk Telekom, yurt içindeki veri merkezlerinde müşterilerine sanallaştırma, güvenli veri depolama, yedekleme ve replikasyon hizmetleri sunuyor. Şirket, bulut tabanlı çözümleriyle, maliyet avantajı, coğrafi yedeklilik, esnek kapasite yönetimi ve 7/24 teknik destek sağlıyor.

Bilim ve Teknoloji 30.03.2022, 10:46
“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın prensibiyle çalışıyoruz”

Türk Telekom, yurt içindeki veri merkezlerinde müşterilerine sanallaştırma, güvenli veri depolama, yedekleme ve replikasyon hizmetleri sunuyor. Şirket, bulut tabanlı çözümleriyle, maliyet avantajı, coğrafi yedeklilik, esnek kapasite yönetimi ve 7/24 teknik destek sağlıyor.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden biri olan Türk Telekom, İstanbul’un Esenyurt ve Gayrettepe semti ile Ankara’da Ümitköy’de bulunan veri merkezlerinde; KOBİ, kurumsal ve kamu müşterilerine özel bulut, iş sürekliliği, sanallaştırma, veri yedekleme, depolama, siber güvenlik ve replikasyon hizmetleri sunmayı sürdürerek ürün ve servis portföyünü her geçen gün çeşitlendirdiğini açıkladı. Yedeklenen veri boyutunu geçen yıla oranla iki katından fazla artıran şirket, bu alandaki yatırımlarına devam ediyor.

Bulut tabanlı yedekleme çözümleriyle maliyet avantajı

Yapılan açıklamaya göre, bulut tabanlı yedekleme çözümleriyle kurumsal müşterilerine maliyet avantajı, coğrafi yedeklilik ve teknik destek imkânı veren şirketin ürün portföyünde, Sanal ve Fiziksel Sunucu Yedekleme ile PC/Workstation Yedekleme seçenekleri bulunuyor. Şirket, Sanal Sunucu Yedekleme ürünü ile Türk Telekom Veri Merkezleri veya müşteri lokasyonlarındaki sanal sunucuların, Fiziksel Sunucu Yedekleme ürünü ile ise fiziksel sunucuların internet üzerinden Türk Telekom Veri Merkezlerine yedeklenmesini ve gerektiğinde geri yüklenmesini sağlıyor. Şirketin bir diğer yedekleme hizmeti PC/Workstation Yedekleme ise müşterilerin kullandığı bilgisayarların ve bilgisayarlarında bulunan verilerin internet üzerinden Türk Telekom Veri Merkezine yedeklenmesi konusunda hizmet veriyor.

“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın prensibiyle çalışıyoruz”

Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, 31 Mart Dünya Yedekleme Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada, gelişmiş siber saldırıların ve gün geçtikçe artan verinin yedekleme hizmetlerinin önemine değinerek, şunları söyledi: “Şirket olarak, ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibiyle veri merkezi ve bulut yatırımlarımızı sürdürüyor, veri güvenliğini yurt içindeki sunucularımızla sağlıyoruz. Bilgi teknolojilerindeki değişim hız kazanmaya devam ederken, özellikle KOBİ ve küçük işletmelerin modern veri korumaya yönelik teknolojilere uyum sağlamaları gerekiyor. Kritik ve kişisel bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliklerini sağlayabilmeleri için yedekleme hizmetlerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor.”

Veeam Software’ın 28 ülkede 1160 kuruluşla yaptığı ‘Modern Veri Koruma’ araştırmasına dayanarak hazırladığı 2022 Ocak ayı raporunda, kurumların yüzde 76’sının geçen yıl en az bir kez fidye yazılım saldırısına uğradığı, yüzde 49’unun ise fidye yazılım kaynaklı kesinti yaşadığı ortaya kondu. Şirket, geniş yedekleme ürün yelpazesi kapsamında müşterilerin kendi veri merkezlerindeki fiziksel ve sanal sunucuları da Lokal Yedekleme hizmeti ile 1/10 oranına kadar sıkıştırarak yedekliyor. Ayrıca müşterilerine güvenli, esnek ve ölçeklenebilir bulut teknolojisi sunarken, tabii oldukları regülasyonları ve bulut güvenliği politikalarını da göz önünde bulundurarak doğru ürünle çözüm getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre şirket, bulut tabanlı yedekleme çözümlerinde müşterilerine ilk veri aktarımlarında geçici ücretsiz hız artışı sağlarken, kolay yönetim ara yüzü, verileri şifreli saklama, 7/24 teknik destek ve aylık ödeme imkânı sunuyor.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19