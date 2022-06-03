Türkiye’nin Uyduları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı’nda masaya yatırılacak

Mekatronik Mühendisleri Derneği tarafından düzenlenen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı’nda “Türkiye’nin Uyduları” masaya yatırılacak.

Mekatronik Mühendisleri Derneği tarafından düzenlenen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı 4 Haziran Cumartesi günü Teknopark Ankara’da gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında saat 11:15’te başlayacak olan “Türkiye’nin Uyduları” oturumunda Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile birlikte TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Genel Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten ve TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas konuşmacı olarak katılacak.

Gençlerde havacılık ve uzay teknolojileri alanında farkındalığı artırmayı amaçlayan konferansta “Türkiye’nin Uyduları”; başlıklı oturumun yanı sıra “Türkiye’nin Uzay Yolculuğu” ve “Yeni Nesil İHA’lar” konulu panellerin yapılacağı konferansta havacılık ve uzay sektörünün önde gelen aktörleri bir araya gelecek.