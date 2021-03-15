Türkiye’nin ilk yerli Milli Gözetim Radarı Gaziantep’te

Gaziantep Valisi Davut Gül, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar ile Türkiye’nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşma radar sistemi olan Milli Gözetim Radarı’nda incelemelerde bulundu.

"Milli Gözetim Radarı/SSR MODE-S Araştırma Geliştirme Projesi" kapsamında geliştirilen radar sistemi inşaatı tamamlanarak 13.11.2020 tarihinde geçici kabulü yapılmış, inşa edilen radar binasının saha kabul test çalışmaları için gerekli sistemin hazır hale getirildiği yüklenici (TÜBİTAK) tarafından 08.12.2020 tarihinde bildirilerek kabul aşamasına geçilmişti. MGR’nin faaliyete geçmesi ile birlikte Türkiye’de ilk defa Gaziantep Havalimanı’nda “Yaklaşma Kontrol Hizmetleri” yerli ürünlerle hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacak.

1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında gözetim aracı olarak kullanılacak sistem, hem ülkenin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak hem de dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak.