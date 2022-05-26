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Türkiye’nin ilk Metaverse Uzmanlık Eğitimi Smartpro Bilgisayar Akademisi’nde başladı

Türkiye'nin lider teknoloji eğitim kurumu Smartpro Bilgisayar Akademisi, yeni kurulacak sanal dünyada yerini almak, bu dünyaya yön vermek isteyenlere özel Metaverse Uzmanlığı Eğitimi’ne başladı. 6 farklı eğitimin bir arada sunulduğu Metaverse Uzmanlığı Eğitimi’nden mezun olanlar tüm dünyaya iş yapabilirken, eğitim aldığı diğer alanlarda da kolayca iş sahibi olabilecek.

Bilim ve Teknoloji 26.05.2022, 09:36
Türkiye’nin ilk Metaverse Uzmanlık Eğitimi Smartpro Bilgisayar Akademisi’nde başladı

Smartpro Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Önder Eker, "Metaverse ile dünya yeniden kurulacak. Tüm dünyayla birlikte sıfır noktasındayız ve hızlı davranırsak ülke olarak Metaverse alanında öne çıkabiliriz" dedi. Smartpro Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cabir Durdu ise "Eğitim alan öğrenciler kendileri için en karlı yatırımı yapıyor diyebiliriz. Mezunlarımız, eğitim sonrası dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen kurum ve şirketlerinde işe başlayarak eğitim maliyetini en kısa sürede geri alabiliyor" diye konuştu.

Türkiye’nin köklü teknoloji, eğitim ve gelişim merkezi Smartpro Bilgisayar Akademisi, Metaverse eğitimlerine başladı. Smartpro Teknoloji’nin deneyimli ekibi tarafından hazırlanan 700 saatlik eğitim, güçlü içeriğiyle dünyada tek, Türkiye’de ilk özelliği taşıyor.

Smartpro Bilgisayar Akademisi Metaverse eğitimi, yazılım, ileri yazılı, animasyon, unity ile oyun geliştirme, AR/VR artırılmış gerçeklik, blockchain ve NFT olmak üzere 6 farklı eğitimi içinde barındırıyor. Metaverse eğitimi öğrencinin seviyesine göre 6 ay ila 1 yıl arasında sürüyor. Metaverse eğitimlerinde, güçlü ve güncel içerikler ve sanal gerçeklik gözlükleriyle uygulama imkanı ile deneyimsel bir program sunuluyor. Metaverse uzmanlığı eğitimine kayıt olan her öğrenciye bir mentor atanırken, mentorler öğrencileri yakından takip ederek hem Metaverse uzmanlığı eğitimini hem de kişisel gelişimini destekliyor. Eğitimin sonunda öğrenciler, Metaverse’ün yanı sıra 6 farklı alanda da uzman olma imkanına sahip oluyor.

“Teknoloji sektörüne yüzde 86 istihdam sağladık”

Smartpro Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Önder Eker, “Smartpro Teknoloji olarak kurulduğumuz günden bu yana Türkiye’yi teknoloji ihraç eden ülke konumuna getirmek hedefiyle çalışıyoruz. Smartpro Bilgisayar Akademi bünyesinde iki yıl sonrasının teknolojilerinin eğitimlerini veriyor, ülkemize teknoloji alanında nitelikli iş gücü yetiştiriyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 10 milyon doların üzerinde yatırımla Türkiye’nin yazılımcı kaynağını oluşturduk. Bireysel eğitimlerde büyük bir ekosistem yarattık. Büyük çoğunluğu gençlerden oluşan 40 binin üzerinde mezunumuzla yüzde 86 istihdam oranına sahibiz ve bunun dünyada bir rekor olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Metaverse ile dünya yeniden kurulacak”

Fiziksel dünyanın artık yetersiz geldiği bir dönemde olduğumuzu vurgulayan Eker, “3 boyutlu sanal bir dünya başlıyor. Metaverse ile dünya yeniden kurulacak. Tüm dünyayla birlikte sıfır noktasındayız ve hızlı davranırsak ülke olarak Metaverse alanında öne çıkabiliriz. Nitelikli insan gücünde büyük bir açık var. Biz de açığı kapatarak tüm dünyaya bu alanda beyin gücü, iş gücü ihraç eden ülke konumuna gelebiliriz. Smartpro Teknoloji olarak ülkemizin teknoloji gücüne katma değer yaratmak, nitelikli iş gücü yetiştirmek ve istihdama destek olmak için eğitimlerimize ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

“Eğitime yapılan yatırım, en karlı yatırım”

Smartpro Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cabir Durdu ise “Uzun araştırmalarımız sonucunda, uzman eğitmenlerimizle birlikte dünyada ve Türkiye’de benzeri olmayan detaylı bir Metaverse eğitim programı hazırladık. Teorik eğitimin yanı sıra sanal gerçeklik gözlüklerimiz ile eğitim alan tüm öğrencilerimize deneyimsel bir süreç yaşatıyoruz. Dünyanın her yerinden şirketler Metaverse alanında uzman kişiler için bir yarışa başladı. Eğitimin sonunda öğrencilerimizin tüm dünyaya iş yapabilecek bir Metaverse uzmanı olurken, eğitim aldıkları yazılım, animasyon gibi diğer alanlarda da kolayca iş bulabiliyor. Smartpro Bilgisayar Akademisi’nde eğitim alan öğrenciler kendileri için en karlı yatırımı yapıyor diyebiliriz. Mezunlarımız, eğitim sonrası dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen kurum ve şirketlerinde işe başlayarak eğitim maliyetini en kısa sürede geri alabiliyor” diye ifade etti.

#metaverse #Smartpro Bilgisayar
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