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Türkiye’nin ilk kiralanabilir ve taşınabilir powerbank hizmeti başladı

Türkiye’nin ilk kiralanabilir ve taşınabilir powerbank çözümü Porty halen İstanbul, Uludağ ve Kartepe’de hizmet veriyor.

Bilim ve Teknoloji 06.02.2022, 12:59
Türkiye’nin ilk kiralanabilir ve taşınabilir powerbank hizmeti başladı

Türkiye’nin ilk kiralanabilir ve taşınabilir powerbank çözümü Porty halen İstanbul, Uludağ ve Kartepe’de hizmet veriyor.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, artan akıllı telefon kullanımının, şarj sorununu beraberinde getirdiğine dikkat çekilerek, “Son yıllarda, akıllı telefonlar günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Nesnelerin internetinden sosyal medyanın gelişimine kadar birçok faktör, akıllı telefonların kullanım sürelerini arttırdı. Ancak telefonların şarjları, bu artan kullanımı karşılamaya yetmiyor. Bu da insanların hareket özgürlüğünü kısıtlıyor. Porty bu soruna kalıcı bir çözüm getirdi. Türkiye’nin ilk kiralanabilir ve taşınabilir powerbank paylaşım hizmeti ilk olarak İstanbul, Uludağ ve Kartepe’de başladı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 530 anlaşmalı noktada, 9 bine yakın kiralık powerbankle hizmete başlandığı kaydedilerek şu bilgilere yer verildi: “Kullanımı da oldukça kolay. Telefonunuza arama motorlarından mağazalarından uygulamayı indirdikten sonra, haritasında size en yakındaki Porty noktasını buluyorsunuz, ve bu noktasındaki QR kodu taratarak powerbankı kolayca kiralıyorsunuz. Üstelik telefonununuz şarj olurken aldığınız noktada beklemek zorunda değilsiniz. Kiraladığınız lokasyona bağlı kalmadan işinize devam edip telefonunuzu doldurduktan sonra, powerbanki rahatça size uygun olan başka bir noktaya bırakabiliyorsunuz. Bu uygulamanın büyük avantajlarından birisi, telefon şarjınız dolduktan sonra yanınızda powerbank taşımaya devam etmeniz gerekmemesi. Oysa kişisel powerbank satın alsanız, onu hep yanınızda taşımak ve her zaman dolu olmasını sağlamak zorundasınız.”

Açıklamada “Yaklaşık 20 dakikada telefonunuzun doluluk oranı yüzde 50’nin üzerine çıkabiliyor. Hem Android hem iOS hem de Type C USB çıkışlarıyla farklı cihazlara rahatlıkla uyum sağlanıyor. Tüm güvenlik testlerini başarıyla tamamlayan İçindeki pil, akıllı telefonların içindeki pille aynı özelliklere sahip. Li-ion pil teknolojisi sayesinde güvenli ve verimli şarj sağlıyor” bilgileri paylaşıldı.

Çevreye duyarlı Porty ile karbon ayak izi azalacak

Porty’nin çevre dostu bir anlayışa sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada “Porty, çevre dostu üretimiyle ve lityum-iyon pili sayesinde sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlayacak. İçinde kullanılan piller, enerjinin beyaz altını kabul edilen lityumdan üretiliyor. Lityum, fosil yakıtlardan daha temiz, daha yeşil bir geleceğe geçişimizde kilit materyallerden biri. Diğer yandan cihazımızın kullanımını arttırdıkça ve yaygınlaştıkça sürdürülebilirliğe otomatik olarak katkı sağlıyor. Kiralanabilir powerbank hizmetinin yoğun kullanıldığı ülkelerde, powerbank satın alınmasının azaldığı görülmüş. Yapılan araştırmalar, dolaşımdaki her 1 kiralanabilir powerbankin 16 taneye kadar powerbank satın alınmasının önüne geçtiğini göstermiş. Bu durum, kişisel powerbank sahipliğini azaltarak kaynakların atıl kapasite için gereksiz tüketimini önlüyor ve bu atıl üretimden kaynaklanan sera gazı salınımını azaltıyor. İlk faz kurulumlarını tamamladığında yılda 6 bin tonun üzerinde karbon emisyonu azaltımı sağlayacak ”bilgisi verildi.

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