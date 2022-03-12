Türkiye’nin ilk insansız muharip savaş uçağı Bayraktar KIZIELMA (MİUS) entegrasyon hattına girdi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girdi.

Muharebe sahasında oyun değiştirici olarak gösterilen ve performansıyla harp literatüründe köklü değişikliğe neden olan Bayraktar TB2 SİHA’ları geliştiren Baykar, muharip insansız savaş uçağı çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girdi. Bayraktar KIZILELMA, gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zeka ile gelecekte güvenlik güçlerimizin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.

“Bayraktar KIZILELMA bizi geleceğe taşıyacak”

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar’ın yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine Bayraktar KIZILELMA adının verildiğini duyurdu. Bayraktar, insansız savaş uçağına KIZILELMA isminin verilme nedenini şöyle açıkladı:

“KIZILELMA siz ulaştıkça daha ileri giden, hep peşinden koşulan bir hedef aslında. Bizi hep daha ileriye ve geleceğe taşıyacak. Bayraktar KIZILELMA ile asırlardır hür yaşayan milletimizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yüksek teknoloji geliştirerek semalarda ve uzayda hak ettiği yeri almasını istiyoruz. Bugün ihtiyacımız olan fetihlerin kalplerin fethi olduğunu biliyor; merhametten, hürriyetten ve adaletten söz ediyoruz. Bu değerlerle insanlığı buluşturmak için yüksek teknoloji geliştirmek olmazsa olmaz bir kaide. Bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi de kritik bir önemi haiz. KIZILELMA’nın milletimize ve insanlığa hizmet edeceğini düşündüğümüz için kadim medeniyetimizin geçmişinden gelen bu isimde karar kıldık. Dünya 5. nesil avcı uçaklarıyla insanlı son muharip uçakları izliyor. Artık insanlı savaş uçakları geliştirilmeyecek. Bundan böyle muharebe sahasının en güçlü unsurları insansız sistemler olacak. Biz de geleceğin yarışlarında ülkemizi var edebilmek için çalışıyoruz.”

İlk kez 20 Temmuz’da duyurulmuştu

Bayraktar KIZILELMA’nın kavramsal tasarım çalışmaları kamuoyuyla ilk kez 20 Temmuz 2021 tarihinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde “Bayram Hediyesi” olarak paylaşılmıştı. Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyeti de yine ilk kez bu tarihte ilan edilmişti. Aradan geçen 8 ayın ardından Bayraktar KIZILELMA, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü’nde yer alan tesislerde entegrasyon hattına dahil oldu.

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyeti

Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında da aktif görev alacak.

Agresif manevralarla hava muharebesi

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran insansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI’dan elde edilen tecrübelerle tamamen Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden hava aracı yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı etkinlik sağlayacak.

Düşük radar görünürlüğü

İnsanlı savaş uçaklarının tasarım süreçlerinde en kritik hususlardan biri olarak değerlendirilen düşük radar kesitine sahip olma özelliği Bayraktar KIZILELMA’nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı. Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar KIZILELMA’nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor. Türk mühendisleri tarafından milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. 500 nm görev yarıçapı ile 5 saat havada kalması hedeflenen Bayraktar KIZILELMA, entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

İlk uçuş 2023’te

Bayraktar AKINCI’yı geliştirerek Türkiye’yi taarruzi sınıfta insansız hava aracı geliştirebilen sayılı ülkeler arasına sokmayı başaran BAYKAR, Bayraktar KIZILELMA’nın ilk uçuş testini 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bayraktar AKINCI TİHA’da 2018’de entegrasyon hattına girmiş ve bir yıl sonra 6 Aralık 2019’da ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. AKINCI ilk uçuşundan yaklaşık 1.5 yıl sonra 29 Ağustos 2021’de envantere girerek operasyonel göreve başladı. Selçuk Bayraktar’ın liderliğindeki Baykar ekibi tarafından Bayraktar KIZILELMA için de benzer bir proje süreci yürütülmesi hedefleniyor.