“Türkiye’nin ilk Dijital Girişimcilik Kulübü” hayata geçirildi

Dijitalleşme kavramını lise çağındaki gençlerle girişimcilik çatısı altında buluşturmayı amaçlayan Bahçeşehir Koleji, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) ile birlikte ‘Türkiye’nin ilk Dijital Girişimcilik Kulübü’nü kurdu.

Lise öğrencilerinin, hem şirket açmak, girişimci olmak, etik, hukuk, patent gibi önemli kavramları öğrenmesini hem de konuyla ilgili teorik ve pratik uygulamalara hakim olmasını planlayan Dijital Girişimcilik Kulübü, Bahçeşehir Koleji ve SODİMER iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin genç yaşta girişimcilik üzerine bilgi ve beceri kazanmasının ilerleyen dönemde başarılı girişimciler olmasını sağlayacağını belirtirken, SODİMER Başkan’ı Prof. Dr. Levent Eraslan da bu iş birliğinin çocuklara yeni beceriler kazandıracağını ve çocukların gelişimine oldukça katkı sağlayacağını vurguladı.

Sahada alanında uzman isimler ve akademisyenlerin yer alacağı bu sertifika programında, öğrenciler, şirketler, akademisyenler ve girişim sahipleri ile bir araya getirilmesi hedefleniyor. Bahçeşehir Koleji’ndeki öğrencilerin katılacağı kulüp, toplamda 4 modülden ve 14 haftalık programdan oluşuyor. SODİMER ise öğrencilerin alacağı eğitimlerin içeriğini nitel ve nicel alanda destekleyerek gençlerin akademisyen ve girişimler ile bir araya getirme noktasında iş birliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dijital Girişimcilik Kulübü’nde yer alan eğitim başlıkları ise şu şekilde: “Girişimcilik Temel Kavramları”, “Dijital Girişimcilik Felsefesi", “Dijital Girişimcilikte Örnekler”, “Ülkemizde Dijital Girişimcilik”, “Dijital Girişimcilikte Etik ve Hukuk”, “Blokzincir Teknolojisi ve Girişimleri",“Şirket Devir Alma ve Yeni Şirket Açma”, “Yurt Dışına Açılma ve Büyüme”, “Yatırımcı-Girişimci İlişkisi Nedir?”, “Proje Geliştirme ve Sunumu”.

"Öğrencilerimizi bu bilgi ve becerilerle donatacağımız bir kulüp hayata geçirmek istedik"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Dünya Kalkınma Bankası’nın, Dünya Girişimciler Derneği’nin raporlarında ortak bir noktası var. Bu da genç yaşta girişimcilik üzerine bilgi ve beceri kazanan gençlerin ileride başarılı girişimciler olduğunu gösteriyor. Biz de buradan yola çıkarak öğrencilerimizi bu bilgi ve becerilerle donatacağımız bir kulüp hayata geçirmek istedik. Bu kulübün dersleri ve çalışmaları yaklaşık 14 hafta sürecek ve 4 bölümden oluşacak. Bu süreçte hem akademisyenler yer alacak hem de uygulamaya dönük çalışmalar olacak. Sektörden profesyoneller ve dijital girişimciler, öğrencilerimizin dersleri içerisinde yer alacaklar. Dersler ise genel olarak girişimcilik felsefesi ile başlayacak. Daha sonra dijital girişimcilik kavramları ve bu alan üzerine bilgi-beceriler ile devam edecek. Bir şirket nasıl kurulur, bir şirket nasıl devralınır ve bir girişim nasıl dünyaya açılır gibi alanlarda dersler görecekler. Etik ve hukuk dersleri bunlara dahil olacak. Ve tam anlamıyla bu süreç kavrandığında onlara fikirlerini projeye geçirmek için de fırsat verilecek ve proje sunumları yapılacak. Bütün bunlardan daha önemli olanı ise onları bu konuda teşvik ve motive etmek. Dijital kayıt imkanları veriyoruz. 2 haftalık bir kayıt süresi sonrasında programımız hayata geçmiş olacak" dedi.

"Dijital girişimcilik kulübü aslında gelecek on yıllara ışık tutacak"

SODİMER Başkan’ı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Dijital girişimcilik kulübü aslında gelecek on yıllara ışık tutacak. 2022 Şubat ayında yayınlanan rapora göre Dünya’da 1 milyar dolarlık değerlenen 1201 şirket var ve toplam cirosu 5 milyar dolar ve sadece 3 şirket bu aşamaya gelmiş. Biz bu konuda çok büyük işler yapmalı, çocuklarımıza beceriler kazandırmalıyız. Dijital girişimcilik, dijital dünyanın her türlü yeni ve farklı ortaya koyacağı bütün prensiplere uygun insanlar yetiştirmek. Biz zihinde bir alev yakmaya uğraşıyoruz. Bundan sonra çocuk, dijital süreçlerin nasıl oluşacağını, nasıl şirket kurulacağını gibi konuları öğrenecek. Kulüp programı çok geniş ve etkili bir şekilde hazırlandı. Bir start-up nasıl kurulur, start-up etik ve hukuku, ve daha sonra çocukların ortaya koyacağı çok önemli projelerle beraber işin uygulama ayağı da var. Bu anlamda Türkiye’de bir ilk. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Dünya’da birçok şirketin de bu kulüpten eğitim alan çocuklarca kurulacağını da şimdiden söylemek mümkün. Dünyada artık söz sahibi olan şirketlerin tamamı dijital girişim örnekleri. Biz neden olmayalım? Türkiye’nin buna dönük çok büyük bir potansiyeli, Bahçeşehir öğrencilerinin çok büyük bir hazır olunuşları var. Bu anlamda ortaya çok güzel projelerin çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.