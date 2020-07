Türkiye’nin ilk CNSM konferansı EÜ’de

"16th International Conference on Network and Service Management (CNSM 2020)", konferansı ilk defa bu yıl Türkiye’de, Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek.

Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsünün organize ettiği, "16th International Conference on Network and Service Management (CNSM 2020)", konferansı “Management Challenges and Opportunities in the Era of Digital Transformation and AI” temasıyla sanal olarak 2-6 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Sayıt, “Alanın önde gelen saygın konferanslarından biri olan CNSM konferansı, 15 senedir düzenli olarak gerçekleştirilmekte ve bilgisayar ağları alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirmektedir. Konferansa her sene akademi ve özel sektörden 150’yi aşkın araştırmacı katılmakta; konferans bünyesinde çeşitli çalıştay ve eğitim oturumları düzenlenmektedir” diye konuştu.

Geçmiş yıllarda Amerika, Kanada, Japonya, İtalya, İspanya gibi birçok ülkede düzenlenen CNSM konferansının ilk defa bu yıl Türkiye’de, Ege Üniversitesi ev sahipliğiyle yapılacağını ifade eden Doç. Dr. Müge Sayıt, “CNSM 2020 konferansı kapsamında eğitim oturumu düzenlemek için dünyanın farklı üniversite ve şirketlerinden birçok başvuru yapılmış, geleceğin teknolojileriyle ilgili farklı konularda dört adet eğitim oturumu seçilmiştir. Konferansta eğitim oturumları ve teknik oturumların yanı sıra iki de çalıştay yer alacaktır. Etkinliğe Huawei USA şirketi altın sponsor; Dalhousie University, Canada ise bronz sponsor olarak destek vermiştir. Konferansın bu seneki organizasyon komitesinde Koç Üniversitesi, TOBB Üniversitesi gibi yurt içi üniversitelerin yanı sıra, İngiltere, Amerika, Kanada, İtalya, Kore, İsveç gibi ülkelerden üniversiteler ve şirketler de yer almaktadır. Konferansa bildiri gönderimi halen kabul edilmektedir. CNSM 2020 ile ilgili ayrıntılara ve önemli tarihlere konferansın web adresi (http://www.cnsm-conf.org/2020/), Twitter (https://twitter.com/cnsmconf) ve Facebook (https://facebook.com/cnsmconf) hesaplarından ulaşılabilmektedir” dedi.