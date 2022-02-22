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Türkiye’nin ilk cep uydusundan 40 günde 5 bin veri

Zonguldak’ta üniversite öğrencilerinin 5 yıllık süreçte hazırlayarak uzaya gönderdiği Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, 13 Ocak günü Amerika Birleşik Devletleri’nden uzaya fırlatılmasının ardından 38 gün geçti. Yörüngede olan Grizu-263A uydusu veri alışverişi devam ediyor.

Bilim ve Teknoloji 22.02.2022, 10:26
Türkiye’nin ilk cep uydusundan 40 günde 5 bin veri

Zonguldak’ta üniversite öğrencilerinin 5 yıllık süreçte hazırlayarak uzaya gönderdiği Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, 13 Ocak günü Amerika Birleşik Devletleri’nden uzaya fırlatılmasının ardından 38 gün geçti. Yörüngede olan Grizu-263A uydusu veri alışverişi devam ediyor.

Zonguldak’ta Grizu-263 takımının 5 yıl önce çalışmalarına başladığı Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, 13 Ocak günü saat 18.40 sıralarında Amerika Birleşik Devletleri’nden uzaya fırlatılmasının ardından geçen 40 günün ardından veri alışverişi kesintisiz devam ediyor. 40 günde 5 binin üzerinde veri aktarımı yapılırken Grizu-263A yeni hedefi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde kurulan kendi yer istasyonundan veri aktararak çift taraflı bir veri transferi fikrini hayata geçirmeyi hedefliyor.

“Yeni denemelerle yolumuza devam edeceğiz”

Geçen 40 günlük süreçte alınan verileri sağlıklı bir şekilde değerlendirebildiklerini ifade eden Grizu 263 Takım Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, “13 Ocak’ta uydumuzu fırlatıştık fırlatmayla birlikte bizim için bir heyecan dalgası başladı. Burada merak ettiklerimiz vardı. Bunlardan en önemlisi uydumuzdan sinyal alabilecek miydik? Aldık. Tabi ki uydunun fırlatılma zamanı tam bir kaotik bir zamandı. O noktada aldığımız verileri değerlendirmede sıkıntılar yaşıyorduk ama zaman içerisinde alt sistemlerimiz etkin bir şekilde çalışamaya başladı. Pasif manyetik sistemimiz kusursuz bir şekilde çalıştı ve yörüngede dengelendik. Artık aldığımız verileri sağlıklı bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Bundan sonra yeni denemelerle işimize devam edeceğiz” dedi.

“Yeni denemeleri yapmak için hazırız”

Bütün sistemi teker teker kontrol ederek ölçümleri yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, “40 günlük süreçte ilk fırlatılma anında spin dediğimiz uydunun kendi ekseni etrafında hızlı dönüyordu ve bunun dengelenmesi gerekiyordu. Diğer alt sistemlerin etkin bir şekilde deveye alınabilmesi için şartlardan biriydi. İki hafta içerisinde beklentilerimizden daha hızlı bir şekilde bu dengelenmeyi sağladık. Uzayda kaybetme korkumuz vardı. Sinyalin kaybolması uydumuzu o geniş evrende bulmamızı güçleştirecekti. Sistemimiz sağlık bir şekilde çalışınca bu modeli de oluşturduk. Artık diğer denemelerimiz yapmak için hazırız. Bütün sistemi teker teker kontrol ediyor ve ölçümleri yapıyoruz. Şuana kadar ki sonuçlar gerçekten istediğimizi aldığımızı gösteriyor” dedi.

“Cumhurbaşkanımızla bir araya geleceğimiz için heyecanlıydık”

Grizu-263 takımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak programında kendisi ile görüşeceklerini fakat programın iptali sonrası AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile görüşmeyi aktaran 263 Takım Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, “Ekipce çok heyecanlıydık. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelebilmemizin heyecanı vardı. Ama programda değişiklik oldu ve Binali Yıldırım ile ekibimiz bir araya geldi. Ekibimizin geleceği ve yapılan çalışmalar hakkında konuştuk. Gençlerimizin geleceğe dair söyleyecekleri çok sözleri var bunlar konuşuldu geleceğe umutla bakıyoruz” şeklinde konuştu.

“40 günlük süreçte 5 binin üzerinde veri aldık”

Grizu-263A, 13 Ocak günü Amerika Birleşik Devletleri’nden uzaya fırlatılmasının ardından geride kalan yaklaşık 40 günün ardından 5 binin üzerinde veri aldıklarını ifade eden Grizu 263 Takımı’ndan Osman Turgut, “40 günlük süreç bizim için çok heyecanlı geçti. Bu heyecanlı süreç sadece biz değil dünyanın birçok alanında yer istasyonları ile birlikte takip ettik. Bu sayede çok fazla veri aldığımızı söyleyebilirim. Bu süreçte sayısal olarak 5 bine yakın veri aldık. Bununla kalmayıp bu verileri ekranda göründüğü üzere grafikleştirebildik. Bu veriler artık online bir ortamda herkesin takip edeceği şekle dönüştü. Bunun yanı sıra bu 40 günlük süreçte bizim için en önemli olan şey haberleşmenin sürekliliğiydi. 40 günün sonunda gördük ki telemetre verilerimiz hala aktarılmaya devam ediyor. Bu demek oluyor ki haberleşmemiz sağlıklı olarak devam ediyor” dedi.

“Yer istasyonumuzdan uydumuza veri aktararak çift taraflı bir veri transferi fikrini hayata geçireceğiz”

Grizu 263 Takımı’ndan üniversite öğrencisi Osman Turgut, yeni hedeflerini açıkladı. 40 günlük süreçte sadece veri aldıklarını ifade eden Turgut, yeni hedeflerinin yer istasyonundan veri aktararak çift taraflı bir veri transferi fikrini hayata geçireceklerini ifade ederek “Bütün uydular Dünya yörüngesinden çıktıktan sonra veya yörüngeye yakın bir yerde uzay boşluğunda hareket etme eğiliminde gösterirler. Bizim uydumuz kendi üzerindeki pasif manyetik kontrol kartı sayesinde neredeyse dönüşünü sıfırladı. Bu dönüşü sıfırlaması bizim için ilerleyen projelerde bir referans kaynağı olur. Biz bu zamana kadar her şeyi doğru yaptık yapmaya devam edeceğiz. Şuana kadar uydumuz belli aşamaları yerine getirdi. Biz şuana kadar ondan veri aldık. Bundan sonra veri göndermeyi de deneyeceğiz. Yer yüzünden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde kurulan kendi yer istasyonumuzdan uydumuza veri aktararak çift taraflı bir veri transferi fikrini hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

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