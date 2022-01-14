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Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, uzaydaki görevine başladı

Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, uzaya fırlatıldı. ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral (SLC-40) fırlatma üssünden SpaceX Falcon 9 roketi ile alçak dünya yörüngesinde 525 km uzağa gönderilerek başarıyla görevine başlayan Grizu-263A’nın fırlatma anı, Zonguldak’ta düzenlenen eş zamanlı etkinlikte de takip edildi. Uydu yörüngeye oturduktan bir süre sonra ilk sinyalin alındığı bildirildi.

Bilim ve Teknoloji 14.01.2022, 10:34
Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, uzaydaki görevine başladı

Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, uzaya fırlatıldı. ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral (SLC-40) fırlatma üssünden SpaceX Falcon 9 roketi ile alçak dünya yörüngesinde 525 km uzağa gönderilerek başarıyla görevine başlayan Grizu-263A’nın fırlatma anı, Zonguldak’ta düzenlenen eş zamanlı etkinlikte de takip edildi. Uydu yörüngeye oturduktan bir süre sonra ilk sinyalin alındığı bildirildi.

Çelik üreticisi Erdemir’in 2018 yılından bu yana destekçisi olduğu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Uzay Takımı Grizu-263’ün cep uydu projesi başarıyla uzaydaki yerini aldı. ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral (SLC-40) fırlatma üssünden SpaceX Falcon 9 roketi ile alçak dünya yörüngesinde 525 kilometre uzağa gönderilen Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, 3 saat sonra yörüngesine girdi. Yaklaşık 4 yıl boyunca alçak dünya yörüngesindeki görevini sürdürecek uydudan ilk sinyalin de ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Gelecekte takım uydu projelerine deneysel ve eğitsel alt yapı sağlayacak olan Grizu-263A, ismini Kozlu’da 1992 yılında gerçekleşen grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenciden alıyor.

Eş zamanlı etkinlik

Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A’nın uzaya fırlatılma anı, üniversitenin Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik ile eş zamanlı olarak takip edildi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak İl Protokolü üyeleri, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, Türkiye’nin ilk cep uydusunun başarısı kutlandı.

Türkiye ve Zonguldak için tarihi bir güne tanıklık edildiğini kaydeden Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, “Şirket olarak, eğitim, kültür ve sanat alanında gençlerimize oluşturduğumuz fırsatların bugün böyle bir başarıya dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor, ülkemize sağladığımız katkıdan onur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi bilimi kendine rehber edinen, engeller karşısında yılmayan, çok çalışan ve inanan gençlerden ümitliyiz. Bu ümidimizi gerçek kılan Grizu-263 Takımının başarı hikayesine el vermemiz yönünde bizleri yönlendiren OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem’e, başından beri takıma desteğini esirgemeyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Takım Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi olmak üzere üniversitenin tüm birimlerine, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara şirket adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "Grizu-263 takımımız yaklaşık 5 yıl önce bu serüvene başladıklarında bugünü hayal ediyorlardı. Zaman içinde başarıları arttıkça daha da inanmaya başladılar. Başarıları gerçekleştikçe daha üst seviyeleri hayal ettiler. Bu bizim için önemli ve gurur verici bir gün. Bunun bir aşama olmasını diliyorum. Bundan sonraki başarıların bunun da üzerine çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da, Zonguldak adına tarihi bir an yaşandığını belirterek, bu mutluluğu Türkiye’ye yaşattıkları için Grizu 263 ekibini tebrik etti. Türkiye’de adından bahsettiren birçok üniversite olmasına rağmen son 4-5 yılı domine eden bir takıma sahip olmanın önemine değinen Tutulmaz, ekibe bu çalışma iklimini sağlayan üniversite yönetimine teşekkür etti. Tutulmaz, “Başarı için mutlaka bir desteğe ihtiyaç var. Bize verilen destek olmasaydı, üniversite ortam sağlasa bile uluslararası konuma gelmesi kolay değildi” dedi.

Türkiye’nin ilk cep uydusunu üreten ekipte Takım Kaptanları Çağla Aytaç Dursun ve Muzaffer Duysal ile ekip üyeleri Hüseyin Sertkaya, Serdar Doğan, Özgür Tuzcu, Kerim Uslu, Muhammed Emin Kurt, Cem Zorlu, Feyzullah Hasar, Çağrı Karaduman, Mahmut Eğriöz, Durdali Atılgan, Ömer Öz ve Uğurcan Soruç yer alıyor.

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