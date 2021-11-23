Türkiye’nin ilk bilim merkezi Feza Gürsey Bilim Merkezi, Başkentli miniklerin bilim durağı oldu

Başkentli çocuklar, Türkiye’nin ilk bilim merkezi olan Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde deney yaparak bilimin eğlenceli dünyasını tanıma fırsatı buluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA bünyesinde hizmet veren Altınpark Feza Gürsey Bilim Merkezi, Başkentli çocukların uğrak noktası oldu. Bilim merkezinde düzenlenen çeşitli atölyelere katılan minikler hem bilimi eğlenerek öğreniyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Bilimin eğlenceli dünyasına çeşitli deneyler yaparak ve oyunlar oynayarak katılan çocuklar her gün farklı branşlarda düzenlenen atölyelere yoğun ilgi gösteriyor.

Feza Gürsey Bilim Merkezi eğitmeni Sinem Gürpınar Akbaş, ziyaretçi sayılarının her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Fen bilgisi öğretmeniyim. Mozaik Atölyesi’nde mozaik, antropoloji nedir, arkeologlar ne iş yapar gibi soruları yanıtlayacağız. Daha sonra ise çocuklarımız gerçek taşlardan mozaik uygulaması yapacak. Ara tatilde de yoğunluğumuz çok fazla oldu. Günlük ortalama 350-400 ziyaretçimiz oluyor. Böcek Atölyesi, Karbon Atomu Atölyesi, Mozaik Atölyesi gibi çok fazla branşta atölyemiz mevcut.”

Öğrenirken sosyalleşiyorlar

Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde düzenlenen atölyelere katılan çocuklar yeni bilgiler öğrenerek birbirleriyle kaynaşma fırsatı da yakalıyor.