banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!

Türkiye’nin ilk 500 şirketinin yüzde 20’si Casper Kurumsal Çözümler’i tercih ediyor

Günümüzde artık teknolojisiz bir iş dünyası düşünülemiyor. İş yapış şekilleri ve faaliyetlerin yönetimi gibi tüm süreçler kurumlarda teknolojik çözümlerle yürütülüyor. Türkiye’nin ilk 500 şirketinin yüzde 20’sine kurumsal çözümler sunan Casper, uzman mühendisleri, yerinde üretim imkanı ve geniş ürün yelpazesiyle her kuruma ve ihtiyaca yönelik iş ortaklarının son teknolojiden faydalanmasını sağlıyor.

Bilim ve Teknoloji 10.11.2021, 11:36
Türkiye’nin ilk 500 şirketinin yüzde 20’si Casper Kurumsal Çözümler’i tercih ediyor

Günümüzde artık teknolojisiz bir iş dünyası düşünülemiyor. İş yapış şekilleri ve faaliyetlerin yönetimi gibi tüm süreçler kurumlarda teknolojik çözümlerle yürütülüyor. Türkiye’nin ilk 500 şirketinin yüzde 20’sine kurumsal çözümler sunan Casper, uzman mühendisleri, yerinde üretim imkanı ve geniş ürün yelpazesiyle her kuruma ve ihtiyaca yönelik iş ortaklarının son teknolojiden faydalanmasını sağlıyor.

Artık kurumlar bilançolarıyla değil, teknolojik altyapılarıyla övünüyor. Bunun arka perdesinde ise kurumların sahip oldukları teknolojik çözümlerin hem çalışanlarının verimliliğini artırdığı gerçeği hem de müşterilerine karşı faaliyetlerini kesintisiz sürdürmenin gücü yatıyor. Hızlı servis ağı, kolay entegre sistemleri, yerli üretimi ve sınırsız konfigürasyon seçeneği ile hem kurumların hem de kullanıcıların iş hayatını güçlü bir teknoloji ile destekleyen Casper, Kurumsal Çözümler çatısı ile Türkiye’nin ilk 500’ünde yer alan şirketlerin %20’sine hizmet verirken, en büyük üniversite ve bankaların da %30’u ile çalışıyor.

Kurumlar tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında bulmak istiyor

Teknolojik ilerlemeler gelişimini durmaksızın sürdürmeye devam ediyor. Her yeni mühendislik çalışması teknolojinin dünde kalmamasını ve ilerlemesini sağlıyor. Durum böyle iken teknolojinin hızına yetişip, iş süreçlerinde etkili bir şekilde kullanmak isteyen şirketlerin de beklentileri değişiyor. Kurumların ergonomik, işlevsel ve performanslı ürünler kullanması ve sonrasında da iş yaşamlarını sorunsuz sürdürmeleri öncelikli önem taşıyorken, bu önceliklerine en hızlı ve en son teknolojik çözümleri sağlayan tek bir çatı ihtiyacı da gün geçtikçe kaçınılmaz hale geliyor. İş ortaklarının verimli, sorunsuz ve son teknoloji çözümlerle iş süreklilerini sağlamaya çalışan Casper ile tüm kurumsal ihtiyaçlar tek bir çatı altında toplandı. Her kuruma ve ihtiyaca yönelik çözüm sunan geniş ürün yelpazesi ve sınırsız konfigürasyon seçeneğiyle her talebe cevap verebilen Casper Kurumsal Çözümler, düşük servis dönüşleri, sürekli gelişen ürün kalitesi ile değişen teknolojinin önder firması olarak kurumların yeni nesil teknolojilerle tek bir çatı üzerinden tanışmasını sağlıyor.

Türkiye’nin en iyilerine hizmet veriliyor

Finanstan perakendeye, sağlıktan eğitime kadar her sektöre uygun iş çözümleri sunan şirket, iş ortaklarının hedeflerine ulaşması için destek almalarını kolaylaştırıyor. Türkiye’nin her yerinden şirketlere servis imkanı sunan ve 5 yıla varan garanti destek paketleriyle hizmet veren Casper Kurumsal Çözümleri’nin başarısının arkasında ise performans ürünlerinde sunduğu ömür boyu performans bulunuyor. Laptop, masaüstü, tablet ya da iş istasyonları çözümleri ile kurumlardan tam not alan Casper, son teknolojik çözümleri yerinde servis hizmetleri ile kurumların işlerini hızlandırmaya ve herhangi bir aksama yaşamadan sorunların çözülmesine de katkıda bulunuyor.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6