Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
378.688
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3082
EURO
7.4186

Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları yine dünya basınında

Türkiye'nin Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) darbeci General Hafter'e karşı yürütülen operasyona verdiği destek kapsamında kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Washington Post gazetesinde geniş yer buldu.

Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları yine dünya basınında

Türkiye'nin Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) darbeci General Hafter'e karşı yürütülen operasyona verdiği destek kapsamında kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Washington Post gazetesinde geniş yer buldu.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:06
2017 Okunma
Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları yine dünya basınında

Dünya, Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) başarısını konuşmaya devam ediyor. Daha önce Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü operasyon kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip İHA ile SİHA'lar şimdi Libya'daki başarılarıyla gündemde. ABD'nin köklü gazetelerinden Washington Post, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) darbeci General Hafter'e karşı yürüttüğü operasyonlardaki başarıların nedeni olarak Türk yapımı İHA ve SİHA'ları gösterdi. İHA ve SİHA'lardan bahsedilen yazıda, "Son haftalarda Türk drone'ları ve hava savunma sistemleri, hükümetin neredeyse Libya'nın batısının tamamını Rusya tarafından desteklenen ve geçtiğimiz yıl başkent Trablus'u aşmaya çalışan Halife Hafter güçlerinden geri almasına yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin geçtiğimiz hafta başkent Trablus'taki bazı cephe hatlarından çekildiğini, kilit öneme sahip kent ve kasabaları kaybettiğini belirterek bunun sonucunda Hafter güçlerinin baskı altına olduğunu yazdı. Haberde, Trablus merkezli düşünce kuruluşu olan Sadeq Enstitüsü yöneticisi Libya analisti Anas El Gomati'nin "Hafter 6 yıldır en büyük kriziyle karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.

"Hafter dış güçlerden önemli destek görüyor" başlığının da yer aldığı yazıda Rusya'nın Hafter'e gönderdiği paralı askerler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gönderdiği insansız hava araçları ile Hafter'e destek sağlandığı ve Hafter'in bu şekilde güçlendiğine işaret edildi.

"Çarpıcı bir dönüş" başlığının verildiği bölümde Türkiye'nin İHA ve SİHA'lar ile Libya'da darbeci Hafter güçlerine yönelik yürütülen operasyonlardaki konumuna değinilerek, "Çok az gözlemci, Türkiye'nin savaşın gidişatını bu kadar çabuk değiştirmesini bekliyordu" denildi.

"Türk İHA ve SİHA'ları Hafter'in ortaklarını utandırdı"

Yazıda 5 aydan daha kısa bir süre önce Rusya'nın gönderdiği paralı askerler ve savunma sistemleri ile BAE'nin gönderdiği insansız hava araçlarıyla Hafter'in güçlendiği ifade edildi. Türkiye'nin Libya ile varılan mutabakat sonrası Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri destek ile insansız hava araçları (İHA) gönderildiği ve bunun sonucunda UMH'nin Hafter'e karşı operasyonlarda başarı kaydettiği vurgulandı. UMH güçlerinin Hafter'in elinde bulundurduğu Trablus'un batısında sahil boyunca yer alan kasabaları ele geçirdiği ifade edildi.

Yazıda aylar süren çatışmalarda UMH'nin en önemli başarısı, Trablus'un güneyinde bulunan ve Hafter'in 2014'ten beri hakim olduğu Vatiyye askeri hava üssünü geri alması olarak gösterildi. Ele geçirilen Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinin UMH kuvvetlerinin moralini arttığı ifade edilen yazıda, "Panstir'lerin Türk drone'ları tarafından ele geçirilmesi ve imha edilmesi Moskova ve Hafter'in diğer askeri ortaklarını utandırdı" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜ

Son Güncelleme: 25.05.2020 17:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKİYE'NİN İLK TİHA'SI
TÜRKİYE'NİN İLK TİHA'SI
Ay’da İnternet Çeker mi?
Ay’da İnternet Çeker mi?
“Trol” ne demektir? “İnternet trolü” kime denir?
“Trol” ne demektir? “İnternet trolü” kime denir?
Balmumu Heykeller Nasıl Yapılır?
Balmumu Heykeller Nasıl Yapılır?
Sivrisinekler neden kulağımızın dibinde vızıldarlar?
Sivrisinekler neden kulağımızın dibinde vızıldarlar?
İkizler Arasında Telapatik Bağ Var mıdır?
İkizler Arasında Telapatik Bağ Var mıdır?
Hissedilen Sıcaklık Nedir ve Nasıl Ölçülür?
Hissedilen Sıcaklık Nedir ve Nasıl Ölçülür?
Saçların beyazlaması bazı sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesini sağlayabilir!
Saçların beyazlaması bazı sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesini sağlayabilir!
Meyve ve Sebze arasında ne fark vardır? Domates sebze midir yoksa meyve mi?
Meyve ve Sebze arasında ne fark vardır? Domates sebze midir yoksa meyve mi?
İnternet Neden Bazen Donar? Nasıl Düzeltebiliriz?
İnternet Neden Bazen Donar? Nasıl Düzeltebiliriz?
Tüm Zamanların En Önemli 8 İcadı!
Tüm Zamanların En Önemli 8 İcadı!
Güneşe Bakmak Neden Hapşırtır?
Güneşe Bakmak Neden Hapşırtır?
Xiaomi Türkiye, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'yi Piyasaya Sürüyor
Xiaomi Türkiye, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'yi Piyasaya Sürüyor
BtcTurk ‘Dijital Halving Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı
BtcTurk ‘Dijital Halving Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı
Türkiye'de kullanıcıların yüzde 69'u özel bilgilerini sildirmeye çalışıyor
Türkiye'de kullanıcıların yüzde 69'u özel bilgilerini sildirmeye çalışıyor
Sosyal medyada kimlik kontrolü
Sosyal medyada kimlik kontrolü
Milli Muharip Uçak için TUSAŞ ile HAVELSAN'dan işbirliği
Milli Muharip Uçak için TUSAŞ ile HAVELSAN'dan işbirliği
Mars’ı keşfedecek yeni nesil gezgin aracı ‘Hope’ Dünya finalinde
Mars’ı keşfedecek yeni nesil gezgin aracı ‘Hope’ Dünya finalinde
Arama motorlarında bir adım öne çıkmanın yolları
Arama motorlarında bir adım öne çıkmanın yolları
Türkiye, 140 bin yazılım geliştiriciyle Avrupa’da on ikinci sırada yer aldı
Türkiye, 140 bin yazılım geliştiriciyle Avrupa’da on ikinci sırada yer aldı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim