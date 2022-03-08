banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kadın dayanışması ödül getirdi!
Kadın dayanışması ödül getirdi!

Türkiye’nin gururu oldular

Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Büyükşehir Belediyesinin yazılım şirketi ORYAZ A.Ş. destekleriyle hazırladığı “Black Storm” isimli robot ile FIRST tarafından sunulan ve 24 ülkeden takımların katılımı ile Kanada’da gerçekleştirilen en üst düzey robotik yarışması FRC’de birinci olarak Türkiye’ye büyük sevinç yaşattı.

Bilim ve Teknoloji 08.03.2022, 10:31
Türkiye’nin gururu oldular

Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Büyükşehir Belediyesinin yazılım şirketi ORYAZ A.Ş. destekleriyle hazırladığı “Black Storm” isimli robot ile FIRST tarafından sunulan ve 24 ülkeden takımların katılımı ile Kanada’da gerçekleştirilen en üst düzey robotik yarışması FRC’de birinci olarak Türkiye’ye büyük sevinç yaşattı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 2011 yılından bu yana bilimsel çalışmalarına destek verdiği ve ismini taşıdığı Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor. Teknolojik tüm gelişmeleri yakından takip ederek projelere imza atan BİLSEM öğrencileri katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda zirveyi bırakmıyor.

24 ülke takımını geride bıraktılar

Bu kapsamda FIRST tarafından sunulan ve Kanada’da gerçekleştirilen en üst düzey robotik yarışması Fırst Robotıcs Competıtıon’de mücadele eden Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yazılım şirketi ORYAZ A.Ş.nin teknik destekleriyle hazırladıkları “Black Storm” isimli robot ile 24 ülkenin takımlarını geride bırakarak birincilik elde etti. BİLSEM öğrencileri aldıkları zafer ile Kanada’nın British Colombia Eyaleti Vancouver-Victoria şehrinde Türk bayrağını göndere çektirmeyi başararak Türkiye’ye gururlandırdı.

Türkiye’nin gururları Ordu’ya döndü

Türkiye’nin gururu olan Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri bu büyük başarının ardından yurda döndü. Gece geç saatlerde Ordu’ya dönen BİLSEM ekibini Ordu-Giresun Havalimanı’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve ORYAZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Baş başta olmak üzere öğretmenler ve öğrencilerin aileleri karşıladı.

Başkan Güler’e teşekkür

Karşılamanın ardından öğretmen ve öğrenciler duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Büyük bir başarı elde ettiklerini kaydeden Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi Müdürü Tuncay Kaya, büyük bir emeğin büyük bir başarı ile sonuçlandığını söyledi. Hazırlık sürecinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in desteğini hiçbir zaman esirgemediğini ifade eden Kaya, “Öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızın yoğun çalışmasının sonucudur bu başarı. Biz gitmeden önce buna inanmıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığımız ve birçok sponsorumuzun desteği ile gittik. Giderken buna inandık ve inandığımız zaferi elde ederek geri döndük. İstiklal Marşı’nı okutmak, Türk bayrağını dalgalandırmak bunu başardık ve bunun için çok mutluyuz” dedi.

BİLSEM öğrencileri: “Kanada’da herkesin önünde bayrağımızı dalgalandırdığımız için mutluyuz”

Başarının mimarı olan öğrencilerde mutluluklarını paylaştılar. Çok emek verdiklerini ve Kanada’da bu emeğin karşılığını aldıklarını açıklayan öğrenciler, “Öncelikle çok mutluyuz. Orda yaşadığımız her an, zorluklara karşı aldığımız önlemler, birlikte hareket etmek ve sonucunda aldığımız zafer bizi çok mutlu etti. Orda başka ülke takımları ile mücadele etmek ve onların önüne geçmek çok gurur vericiydi. Bazı anları anlatmak mümkün olmaz, bizde o anı Kanada’da yaşadık ve yaşattık. Onca ülkenin önünde Türk bayrağı önünde İstiklal Marşımızı okuduk. Bu kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel bir andı bizler için. İlerleyen yıllarda daha iyi başarılar elde etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize bu süreçte her zaman destek olan ve bizleri yalnız bırakmayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18