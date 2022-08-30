Türkiye’nin gurur kaynağı hava araçlarından geçiş töreni

Samsun’da gerçekleşen TEKNOFEST’te Türk hava unsurlarının envanter geçişi binlerce kişi tarafından hayranlıkla ve gururla izlendi.

TEKNOFEST Karadeniz heyecanı Samsun’da başladı. Türkiye’nin havacılık alanında adeta çağ atlatan insansız hava araçları, helikopterler, uçaklar binlerce vatandaşın önünden geçiş yaptı. İlk olarak Bayraktar TB2 sahneye çıktı. Akabinde milli tasarım Akıncı geçiş yaptı. Akıncı’nın ardından sırasıyla Hürkuş, F16 uçakları, binlerce tonluk yük taşıyan kargo uçakları, radar uçakları boy gösterdi. Son olarak ise Türkiye’nin ilk yerli ve milli helikopteri Gökbey vatandaşları selamladı.

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan üzüm salkımı gösterisi ise nefesleri kesti.