Türkiye’nin elektrik ve doğal gaz fiyatları Avrupa’nın katbekat gerisinde

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını Avrupa enerji sektörünü de vurdu. Avrupa’da hem elektrik hem de doğal gaz fiyatları son bir ayda ikiye katlanırken, 9 aylık artışlar ise yüzde 250’leri aştı. Türkiye hem doğalgaz hem de elektrik fiyatlarında yerli ve yenilenebilir enerji projeleri sayesinde Avrupa’nın çok gerisinde yer aldı.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’den (EPİAŞ) derlenen verilere göre, dünyada ve Avrupa’da özellikle son iki yılda gerek petrol fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalar gerekse Covid-19 pandemisinin ekonomiler üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle enerji fiyatlarında yükselişler meydana geldi.

İngiltere’de elektrik fiyatı bir ayda 125,20 eurodan 240,30’a yükseldi

İngiltere’de ocakta megavat saat başına 89’83 euro olan spot elektrik fiyatı neredeyse üçe katlanırken, yalnızca son bir ayda fiyatlar ikiye katlandı. Ağustosta megavatsaat başına 125,20 euro olan elektrik fiyatları eylülde 240,30’a kadar yükseldi. Sadece İngiltere’de değil İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Bulgaristan, Yunanistan ve Polonya’da da yüksek oranda elektrik fiyat artışları yaşandı.

İtalya’da elektrik fiyatları bu yılın ilk dokuz ayında 2,5 kat arttı

İtalya’da elektrik fiyatları son bir ayda yüzde 30 yükseldi. Ağustosta megavatsaat başına 125,20 euro olan spot elektrik fiyatı eylülde 145,98’e ulaştı. İtalya’da bu yılın ocak ayındaki elektrik fiyatı ise megavatsaat başına 60,71 euro bandındaydı. İtalya’da elektrik fiyatları bu yılın ilk dokuz ayında 2,5 kat arttı.

İspanya’da son dokuz ayda yüzde 250’ye yaklaşan elektrik fiyat artışları yaşandı

İspanya’daki elektrik fiyatında da dikkat çeken yükseliş meydana geldi. Ocakta megavatsaat başına 60,71 euro olan elektrik fiyatları eylül ayında 147,34’e euroya ulaştı. Böylece İspanya’da son dokuz ayda yüzde 250’ye yaklaşan elektrik fiyat artışları yaşandı.

Almanya’da elektrik fiyatları dokuz ayda yüzde 250 oranında yükseldi

Avrupa’nın en güçlü ekonomileri arasında yer alan Almanya’da da elektrik fiyatları yüzde 250 oranında yükseldi. Ocakta megavatsaat başına 52,81 euro olan spot elektrik fiyatları, eylülde 127,63 euroya yükseldi. Almanya’da elektrik fiyatlarında bu yılın dokuz aylık periyodunda yaşanan artış yüzde 250 seviyelerinde oldu.

Avrupa’nın diğer ülkelerinde de elektrik fiyatlarında da artışlar yaşandı. Yılın ilk dokuz ayında spot elektrik fiyatlarındaki artışa bakıldığında Bulgaristan’da yüzde 220’lik bir yükseliş yaşandı. Polonya’da ocakta megavatsaat başına 54,89 euro olan elektrik fiyatları ise neredeyse yüzde 100 artışla 100,84 euroya yükseldi.

Türkiye’de eylüldeki spot elektrik fiyatları ise megavatsaat başına 52,85 euro ile Avrupa elektrik fiyatları artışında aşağı bir düzeyde yer alıyor. Ocakta megavatsaat başına 33,04 euro olan elektrik fiyatlarındaki yükselişle de Avrupa ülkelerinin gerisinde olarak kaydedildi.

Avrupa’nın en önemli doğal gaz ticaret merkezlerinde fiyatlar yükseldi

İngiltere NBP doğal gaz ticaret merkezinde ocakta megavatsaat başına 22,56 euro olan doğal gaz birim fiyatı eylülde 57,81 euroya yükseldi. Avrupa’nın önemli doğal gaz ticaret merkezlerinden olan NBP’de ilk dokuz ayda yüzde 250’yi aşan fiyat artışı diğer önde gelen piyasalarda da yaşandı.

Almanya Gaspool ticaret merkezinde ocakta megavatsaat başına 19,96 euro olan doğal gaz fiyatı eylülde yüzde 300’e yaklaşan artışla 57,45 euro oldu. Hollanda’da bulunan TTF doğal gaz ticaret merkezinde de doğal gaz fiyatları ilk dokuz ayda yüzde 270’in üzerinde arttı.

Türkiye’deki doğal gaz fiyatları tıpkı elektrik fiyatları gibi Avrupa piyasalarının çok daha gerisinde yer aldı. Bu yılın ocak ayında megavatsaat başına 13,70 euro olan doğal gaz birim fiyatı eylülde 21,27 euro oldu.