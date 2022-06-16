Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarındaki teknolojik yatırımlar, güvenliği üst düzeye taşıyor

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda yolculara rahat bir geçiş sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılıyor.

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en büyük ihracat kapısı ve yurt dışında yaşayan vatandaşların kara yolunda en çok tercih ettiği giriş kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı’nda birçok teknik sistem ve cihazdan faydalanılıyor.

Kara Kapıları Taşıt Takip Programı’ndan, Tren Tarama Sistemi’ne, araç altı görüntüleme sisteminden konteyner taramaya, x-ray taramadan plaka tanıma sistemine kadar pek çok teknolojik imkan gümrük personelinin gözü, kulağı oluyor.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda görevli gümrük personelinin tecrübesinin yanı sıra geliştirilen teknolojik imkanlarla da uyuşturucudan, otomobil parçalarına, cep telefonundan, alkol ve sigaraya kadar pek çok ürün yurda sokulmak istenen birçok ürün anlık olarak tespit ediliyor.

Diğer sınır kapılarında olduğu gibi Kapıkule Sınır Kapısı’nda da araç, konteyner ve tren tarama sistemleri, araç altı görüntüleme sistemi, güvenlik kamera sistemleri (cctv), yolcu görüntüleme sistemi (terahertz), plaka tanıma sistemi, araç takip sistemi, radyasyon izleme sistemi, narkotik dedektör köpekler ve köpek kompleksi, uyuşturucu ve kimyasal madde teşhis cihazı ile karbondioksit ölçüm cihazı gibi güvenlik teknolojisinin gerektirdiği tüm sistemler aktif olarak kullanılıyor.

455 kamera bulunuyor

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bulunan 455 adet kameradan gelen görüntüler en ince ayrıntısıyla inceleniyor ve şüpheli görülen durumlarda ise anında müdahale ediliyor. Kapıkule Gümrük Sahası Güvenlik Kamera Sistemi(CCTV) ile sahanın muhtelif noktalarına yerleştirilen 455 adet kamera ile bu kameralardan alınan görüntülerin toplandığı İzleme Merkezi üzerinden sahanın güvenliği sağlanıyor ve bu merkezde bulunan 20 adet videowall ekran yönetim sistemi üzerinden sahanın 7/24 kontrolü de yapılabiliyor.

Ayrıca Ankara’da bulunan Komuta Kontrol Merkezi üzerinden de izlenebilen görüntülerle ilgili,hem yerelden hem de merkezden yapılan kontrollerle kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçiliyor.

’Yolcu Görüntüleme Sistemi’ ile birçok başarıya imza atıldı

Kapıkule Gümrük kapısında kaçakçılıkla mücadelede etkin ve verimli kullanılan sistemlerden bir diğeri olan, yerli ve milli tespit sistemlerinin geliştirilmesi çerçevesinde AR-GE çalışması olarak tasarlanan ’Yolcu Görüntüleme Sistemi’ ile kişilerin üzerinde veya kıyafetlerinin altına gizlenmiş uyuşturucu, patlayıcı, silah, et, alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri gibi muhtelif eşya türlerinin uzaktan tespiti sağlanıyor. Bu sistem ile birçok yakalama yapılmış, yurda sokulmak istenen madde ve eşyalara el konuldu.

Kapıkule Gümrük Sahası’nda 20 adet dedektör köpeğin aynı anda barınacağı ve içerisinde bağımsız 4 adet pentatlon eğitim alanının bulunduğu ’Dedektör Köpek Kompleksi’ de kaçakçılıkla mücadelede önemli rol oynuyor.

Ayrıca Kapıkule’deki teknolojik imkanlardan bir tanesi olan ve özellikle son dönemlerde yaşanan düzensiz göçmen hareketliliğinin engellenmesi amacıyla araçlardan fotoğraf kalitesinde görüntü alınmasını sağlayan, park veya hareket halinde tarama yapabilen, manevra kabiliyeti oldukça yüksek Geri Yansıma Teknolojili ZBV Backscatter Tarama Sistemi de etkin bir şekilde kullanılıyor.

Kapıkule’de Uyuşturucu ve Kimyasal Madde Teşhisi için faydalanılan ’Araç Altı Görüntüleme Sistemi’ de binlerce farklı maddeyi tanımlayabiliyor ve kaçakçılıkla mücadelede etkin rol üstleniyor.

Göçmen kaçakçılığı olaylarının tespitinde kullanılan Karbondioksit Ölçüm Cihazı ile dorse, konteyner gibi kapalı alanların içindeki karbondioksit seviyesi kontrol ediliyor ve içeride canlı olup olmadığı anlaşılıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Kapıkule Gümrük sahasında kullanılan sistem ve ekipmanların kaçakçılığın her türüyle mücadele edebilecek düzeye taşınması hedefleniyor.