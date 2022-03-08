Türkiye’nin akılı ulaşım vizyonu SUMMITS 22’de belirlenecek

Türkiye’nin akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili vizyonun belirleneceği ve açılış konuşmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğu’nun gerçekleştireceği SUMMITS 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi, Türksat desteğiyle 9-10 Mart’ta Ankara’da düzenleniyor.

Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen ve Türksat’ın iletişim desteği verdiği etkinlik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirilecek. 9 Mart’ta başlayacak ve iki gün sürecek etkinlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, AUS Türkiye Başkanı Esma Dilek’ın yanı sıra kamudan ve özel sektörden birçok üst düzey yönetici yer alacak.

Kamu, özel sektör, akademi ve STK’ların akıllı hareketlilik ve ulaşımın dijitalleşmesi alanındaki uzman ve yetkililerin katılacağı etkinlikte Türkiye ve uluslararası arenada yürütülen çalışmaların paydaşlara ulaştırılmasına aracılık edecek. Zirvede akıllı ulaşım sistem ve uygulamalarının birbirleri ile uyum içinde çalışabilmeleri ve geliştirilmesi kapsamında akıllı ulaşım vizyonu masaya yatırılacak.