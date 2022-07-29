Türkiye’nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı’nda başladı

Türkiye’nin 5G yolculuğu İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı’nda başladı. İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen törenle ilk kez yüksek hızda veri sağlayan 5G teknolojisinin testi gerçekleştirildi.

Yüksek hızlı internet sağlayan 5G teknolojisinin lansmanı İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirildi. Lansmana, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, 5G’nin ses, veri ve görüntü iletimini ileri bir boyuta taşıyacağının altını çizen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı’nda belirlenen bölgelerde 5G kapsaması ve altyapısı operatörlerimizce sağlanmış abonelere 5G sinyali verilmesi için gerekli ön hazırlıklar tamamlanmıştır. Operatörlerin 5G uygulamaları ve uygulama alanlarındaki gecikme, hız gibi avantajları gözlemleyebileceğimiz çalışmalar da hazırlanmıştır. Bugün burada yerli teknoloji şirketlerimizin kurduğu stantlarda Türkiye’nin 5G yolculuğunda geldiği aşamayı göreceğiz. Halihazırda ülkemizde 5G destekli cihazların oranı düşük seviyelerde olup 5G’yi yazılımsal ve donanımsal destekleyen cep telefonların artması ile vatandaşlarımız da 5G hizmetlerinden faydalanabilir hale gelecektir. 5G teknolojilerinin artık önümüzdeki yılların vazgeçilmezi olduğu su götürmez bir gerçektir. Şana kadar çok önemli mesafeler kat edildi, ancak artık bu yolu daha büyük adımlarla kat edeceğiz. Burada hazır 3 GSM operatörümüzün kıymetli yöneticileri bir arada. 5G teknolojisine geçiş süresini hızlandırmak ve daha geniş coğrafyalarda yaygınlaştırmak için yatırımlarımızı arttıracağız. 5G altyapımızı tamamlayarak tüm milletimizin hizmetine sunacağız. 6G çalışmalarımıza da önümüzdeki dönemde hız kazandıracağız. Ülkemizi dijital yollarla öreceğiz. Fiber ağ uzunluğumuzu 478 bin kilometreden 1 milyon kilometreye çıkararak, genişleyen uydu filomuz ve uluslararası işbirlikleri ile global ölçekte hizmet verebilen dünyanın en büyük 10 uydu operatörü arasına gireceğiz. Bugünden 2053 yılına kadar gerçekleştireceğimiz toplam 198 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme yatırımıyla üretime 2 trilyon dolar, millî gelire de 1 trilyon dolar katkı sağlayacağız” dedi.

“5G altyapısı sayesinde çok daha mükemmel bir noktaya taşıyacağız”

İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ise “Havalimanımızda 101 farklı sistem var. Yangın sisteminden bagaj sistemine kadar. Bizim için büyük bir zorluk. Dünyada hiç denenmemiş kadar büyüğünü yapmak oldu bu sistemlerin. Terminal binası Pentagondan sonra bir çatı altındaki en büyük bina. 1.4 milyon metrekare. Bizim ölçek ekonomisinin getirdiği avantajları kullanarak bir çok noktada yerli hizmetleri ortaya koyduk. Bu sitemler münferit halde çalıştırılması zorken biz müştereken de hatasız çalıştırıyoruz. Bundan sonra 5G altyapısı sayesinde çok daha mükemmel bir noktaya taşıyacağız. Türkiye’nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı’ndan başlıyor olacak” şeklinde konuştu.

Engin Aksoy: “5G ile 15 yılda 1 trilyon TL’yi aşkın gelir artışı sağlanabilecek”

Lansmanda konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Ülkemizde tüm sektörler, devlet kurumları ve vatandaşlar dahil olmak üzere toplumun tüm bileşenlerini yeni nesil teknolojilerle buluşturmak ve tamamen dijitalleşmiş bir ülke olmak için gerekli adımları bugünden atmamız önem taşıyor. 5G, bu adımların başında geliyor. Uluslararası çalışmalara baktığımızda, 5G’nin 2035 yılına kadar global ekonomiye yaklaşık 4 trilyon dolar katkı sağlayacağı ve yaklaşık 23 milyon istihdam yaratacağı öngörülüyor. Grubumuz bugün 12 ülkede 5G’yi hayata geçirmiş durumda ve bu ülkelerin sayısını artırmaya devam ediyor. Vodafone Türkiye olarak bu global deneyimi ülkemize taşımaya başladık. Bu alanda önemli pilot çalışmalara imza atıyoruz. 5G’nin ülkemizde yaratacağı ekonomik ve sosyal etkiyi ortaya çıkarmak amacıyla yaptığımız araştırmaya göre, Türkiye’de 5G teknolojileri ile sağlanan üretkenlik ve ekonomik aktivite artışı ile 15 yıllık teknolojik döngüde 1 trilyon TL’nin üzerinde gelir artışı ve 479 milyar TL GSYH artışı oluşacağı tahmin ediliyor. Bu potansiyelin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesi halinde hem sektörümüz hem de ülkemiz için çok önemli fırsatlar bulunuyor. 5G, yerli teknoloji ekosisteminin gelişmesinde de önemli rol oynayacak. Sektörümüz yeni teknolojilerin ülkemize taşınması ve yerli teknoloji ekosisteminin geliştirilmesine liderlik ediyor. Vodafone Türkiye olarak, yerli ve milli ürün ekosisteminin oluşmasına önem veriyoruz. Söz konusu ürünlerin küresel pazarlara ulaşmasında da kolaylaştırıcı bir rol oynayabileceğimize inanıyoruz. Bugün Türkiye’de yüzde 45 yerli ürün alım yükümlülüğünü yerine getiren ve ULAK’ı ticari şebekesinde kullanan ilk operatör olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 5G’nin ülkemizde ticari olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte oluşacak ekosistemde operatörler, ekipman üreticileri, uygulama ve yazılım üreticileri, içerik üreticileri gibi paydaşlar ve bu teknolojiyi kullanan dikey sektör firmaları bulunacak. 5G teknolojisinin kendi değer zincirini yaratabilmesi için teknoloji erişiminin bir an önce sağlanması önem taşıyor. İstanbul Havalimanı’nda canlıya alınan 5G hizmetinin sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Murat Erkan: “İGA’daki gibi örnek 5G çalışmalarının yerli ve milli teknolojilerin gelişimi için çok önemli olduğuna inanıyoruz”

Turkcell Genel Müdürü ve m-TOD Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Murat Erkan ise, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir sayfa açacak olan 5G teknolojisine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, "Türkiye’nin 5G yolculuğunda yerli ve millilik konusunu sadece altyapı anlamında değil, tüm 5G ekosistemini kapsayacak şekilde değerlendiriyoruz. Bu anlamda süreç boyunca yeni kullanım alanlarının keşfedilmesine ve yerli çözüm ve uygulama örneklerinin artırılmasına odaklanmanın doğru bir strateji olacağına inanıyoruz. Turkcell olarak, Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği’nin (NGMN) küresel telekom şirketlerinin katılımıyla yürüttüğü 5G deneme projelerine liderlik ettik. Güçlendirilmiş 5G deneyimi yaşatacak yeni nesil Temel Şebeke mimarisi üzerinde gerçekleştirdiğimiz testlerle hem küresel 5G standartlarının oluşturulmasına hem de yeni nesil teknolojilerin gelişimine önemli katkılar sunuyoruz. Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve çok paydaşlı 5G-Mobix projesi kapsamında; ülkeler arası transit geçişlere yönelik bağlantılı ve otonom mobilite projesini, Turkcell’in 5G altyapısı ile gelişmiş bulut entegrasyon kabiliyetinden yararlanarak İpsala’da başarıyla tamamladık. Öte yandan, yayıncılık tarihinde yeni bir dönemi başlatan 5G canlı TV yayınını Şubat 2020’de Turkcell’in 5G test şebekesi üzerinden gerçekleştirdik. Trabzon’dan yapılan ilk 5G TV canlı yayınında Turkcell’in 5G test altyapısının yanı sıra paydaşımız Piko TV tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli yazılım da kullanıldı. Endüstride odağında hazırladığımız 5G bağlantılı otonom robot projesinde de yerli Milvus firmasının robotlarını 5G uyumlu hale getirdik. Bugün havalimanında gerçekleştirdiğimiz “uzaktan sürüş” deneyiminde ise araç içi cihazlar arasındaki iletişim için yerli şirketlerden Eatron ile birlikte çalıştık. Çünkü farkındayız ki; 5G teknolojisi bireylerden ziyade endüstriyel alanda kullanıma yönelik yenilikler getirecek. Böylece sanayi üretimi, sağlık, ulaşım, otomotiv, eğlence ve hizmet gibi birçok sektörde köklü değişikliklerin önünü açacak. 5G’nin öncelikle deneme izinleri ile kullanım alanlarının; örneğin havalimanları, organize sanayi bölgeleri, statlar, etkinlik alanları ve hatta bazı akıllı şehir uygulamalarında ortaya çıkarılmasını çok önemsiyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de uluslararası havayolu ulaşımındaki gururumuz olan İstanbul Havalimanı’dır. Burada gerçekleştirdiğimiz örnek kullanım senaryosunda olduğu gibi 5G projelerinin önemine inanıyor ve bugünkü programımıza da ismini vermiş olan “Türkiye’nin 5G Yolculuğu”nu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"5G’nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstleniyoruz"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal da yıllardır Türkiye’nin dijital dönüşümü için yaptıkları yatırımları hatırlatarak, "Biliyoruz ki üreten bir toplum, yücelen toplumdur. Biz de, Türkiye’mizi her alanda üst sıralara taşıma motivasyonu ve yerli ekosistemin oluşması yönündeki gayretimiz ile, 5G alanında altyapı yatırımlarımıza devam ediyor; bir yandan sabit taraftaki fiber yatırımlarımızla da mobil altyapıyı destekliyoruz. 2022 1. çeyrek itibarıyla fibere bağlı LTE baz istasyonlarımızın oranı yüzde 43 seviyesinde bulunuyor. 2021 yılında, ülkemizdeki mobil altyapının fiberleşmesini sağlayacak toptan seviyedeki erişim ürünlerimizin fiyatlarında, BTK’nın da onayı ile, çok önemli indirimler yaptık. Bu aksiyon aynı zamanda mükerrer yatırımların önüne geçmek için önemli bir adım ve 5G öncesinde diğer operatörler için de iyi bir fırsat niteliği taşıyor. Öte yandan, yerli firmalarla endüstri, tarım, oyun, sağlık ve eğitim gibi alanlarda yaptığımız 5G çalışmaları, yerli ve milli teknoloji üretme vizyonumuzun çok önemli bir parçasını oluşturuyor. 5G konusundaki çalışmalarımız ve gerçekleştirdiğimiz ilklerle dünyada ve Türkiye’de 5G’nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstleniyoruz. Ayrıca, yüksek teknolojili iletişim altyapılarının yerlileştirme ve millileştirme sürecinin en önemli bileşenlerinden biri olan ULAK baz istasyonu projesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Türk Telekom, 2021 yılında tamamen yerli LTE istasyonlar üzerinden en fazla sayıda şehirde hizmet veren operatör oldu. Üreteceğimiz yerli ve milli 5G teknolojilerini kullanmanın yanı sıra diğer ülkelere ihraç etme konusunda da ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli değerlendirmek, sadece dışa bağımlılığımızı azaltmakla kalmayacak, gelir getirerek ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlayacak. Biz bu teknolojiyi üreten taraf olarak, bu konuda sorumluluk alarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Nitekim, 5G alanındaki çalışmalarımızı perçinlediğimiz küresel iş birliklerimizle dünya için teknoloji üretmeye başladık bile" açıklamalarında bulundu.

Sektörün gelişimi için 5G ve sonrasında gelecek yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapı inşa etmenin zorunluluğuna işaret eden Önal, "Bu durumu, isabetli bir şekilde gören Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın bize gösterdiği hedef doğrultusunda, ülkemizin 5G ve ötesi teknolojilere yerli ve milli ürünlerle geçen ülkeler arasında yer alması için var gücümüzle hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 5G yolculuğunda Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız. Türk Telekom olarak, ülkemizin medarı iftiharı, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nın, diğer unsurlarıyla olduğu kadar 5G hızı ve kalitesinde sağladığı güçlü iletişim olanaklarıyla da tüm dünyaya örnek olmasına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.