Türkiye’de üniversitede NFT diplomaları dağıtıldı

Uzmanlar tarafından geleceği şekillendireceği ifade edilen metaverse, sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda masaya yatırıldı. Eğitim alanında yaşanan gelişmelerin de aktarıldığı çalıştayda iki üniversite öğrencisinin hayata geçirmiş olduğu proje ile Türkiye’de bir üniversitede öğrencilerin NFT diploma aldıkları belirtildi.

İstanbul Arel Üniversitesi ve TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu iş birliğiyle üniversitenin Sefaköy yerleşkesinde Metaverse Çalıştay ve Konferansı düzenlendi. Metaverse ile değişebilecek iş modellerinin sosyolojik ve psikolojik olarak ele alındığı çalıştayda hukuk, eğitim, insan kaynakları, istihdam, sağlık, savunma, turizm, tekstil, oyun gibi farklı konular bütünsel olarak incelendi. Eğitimde metaverse ile gelen gelişmelerin de aktarıldığı çalıştayda Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri Emir Butakın ve Yavuzhan Birinci‘nin NFT diploma projesi ödüllendirildi. Gençler yapmış oldukları metaverse alanındaki çalışmalarıyla geçmiş eğitim döneminde Türkiye’de ilk kez lisans diplomalarının NFT diploması olarak dağıtılmasını sağladı. Eğitimin dışında tüm diğer sektörlerde de sertifika, plaket gibi resmi ve özel belgelerin NFT olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten gençler, böylece herkesin NFT sisteminde hiç kaybolmayacak bir resmi belge koleksiyonuna sahip olabileceğini belirtti.

Özel kodla diplomaya ulaşılabilecek

İstanbul Arel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm öğrencileri Emir Butakın ve Yavuzhan Birinci, geliştirmiş oldukları NFT diplomaları ile ilgili şu bilgileri verdi:

“NFT diploma hiçbir zaman kaybolmayacak. Bir platform üzerinde her zaman duracak. Her birey özel koduyla diplomasına ulaşabilecek. Her diplomanın altında özel bir kod var. Bu kodla diplomalarına ulaşabilecekler. Her öğrenciye kendi kodları verilerek diplomalarına ulaşmaları sağlanacak. Öğrenci sisteme giriş yaptığında diplomalarını NFT olarak görebiliyor. Bu alanda öncü olduğumuzu düşünüyoruz. Sertifika, plaket olarak da ileriki zamanlarda içeriği zenginleştireceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor.”

“Üniversiteler geleceği takip etmeli”

Metavese ile ilgili gelişmelerin üniversiteler tarafından yakından takip edilmesinin sorumluluk olduğunu belirten İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Ercan Gegez, “Metaverse tüm dünyaya damgasını vurdu. Geleceğimizi şekillendirecek olan bir oluşumu çalıştayımızda sektörün temsilcilerini bir araya getirerek, masaya yatırdık. Bu yeni teknolojinin geleceğe ve hayatımıza yönelik etkilerini tartıştık. Eğitim alanında da üniversiteler geleceği takip etmeli. Gelecekte ne olacağına, yeni oluşumların üniversiteleri nasıl etkileyeceğine önem vermek zorundayız. Metaversenin bu kadar konuşulduğu ortamda herhangi bir üniversite stratejik planında kendi geleceğini etkileyecek oluşumları göz ardı ediyorsa o üniversitenin geleceği yoktur diye düşünüyorum. İlerleyen yıllarda üniversitelerin faaliyetlerinde metaverse’in çok büyük etki oluşturacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Metaverse ile beraber Türkiye’den 5 milyar dolar para çıkışı oldu”

“Sektör birliği açısından ülkemizin kamu, sanayi, STK ve akademi entegrasyonunu sağlamak için çalıştayda yer aldık” diyen TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu Başkanı Mustafa Çalış ise, “Yapmış olduğumuz iş birlikleri çerçevesinde metaverse çalıştayını yaptık. Metaverse giriş yapıldıktan sonra ülkemizde ciddi anlamda sıkıntılar olmaya başladı. Türkiye’de çılgınlar gibi arazi satışları yapıldı. Türkiye en çok arazi satan ve alan ülke pozisyonunda. Ülkemizde bir yıl içeresinde 5 milyar dolar gibi bir para çıkışı oldu. Durum itibarıyla bu çalıştayı ülkemizi bilgilendirmek için konferans ve seminer şeklinde gerçekleştirdik. Amacımız ülkemizin değerlerine sahip çıkmak. En çok siber saldırı altında olan platform meta platformudur. Bu çalıştayda farkındalık oluşturmak için çok değerli konuklarla önemli konuları ele aldık" dedi.

Metaverse ile ilgili üretim yapmış firmaların ürünlerinin sergilenmesinin ve aynı zamanda firmaların bir araya gelmesinin ihracatın önünü açacağını kaydeden Çalış, “Federasyon olarak 40’a yakın ülkeyle yapmış olduğumuz sözleşme çerçevesinde 30 binin üzerinde üyeye ulaşmış durumdayız. Türkiye’nin geleceği için ilk hedefimiz yanlış gidişatın önünü kesmektir. Bu platformda hacklenen insanlar var ve ülkemizde ciddi bir para çıkışı var. Bu da ülke ekonomisine zarar veriyor. Amacımız bu zararın önünü kesmek. Meteversenin sağlık, turizm ve ülkemizi tanıtacak alanlarda kullanılmasını sağlamaktır. Eğitim alt yapılarındaki sorunların çözülmesidir. Bu çerçevede İstanbul Arel Üniversitesi’nde bir atölye oluşturduk. Gençlere meteverseyi anlatacağız” diye konuştu.

Çalıştay sürecinden elde edilen bilgiler ise kamuoyu için bir rapor haline getirilecek.