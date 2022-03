Türkiye’de kişiye özel bilgisayar üretebilen ilk ve tek marka Casper

Bilgisayar üretiminde 200 milyona yakın konfigürasyonu gerçekleştiren Casper, ana kart üretimini de gerçekleştirdiği teknoloji üssünde Türkiye’deki bilgisayar üretiminin de yüzde 80’ini karşılıyor.

Bilgisayar kullanımı ihtiyaçlara göre şekillenebiliyor. Kimileri için çok güçlü ekran kartına sahip bilgisayarlar gerekiyorken, kimileri için de depolama ya da işlemci önem arz ediyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun performansı sağlamak için çözümler üreten Türkiye’nin konfigürasyon yapabilen tek markası Casper, 200 milyona yakın özelleştirme seçeneği ile bilgisayar üretiminde farklı boyutlara ulaşıyor. Türkiye’deki bilgisayar talebinin yüzde 10’unu karşılayan Casper, ülkedeki yerli bilgisayar üretiminin de yüzde 80’ini gerçekleştiriyor.

Bilgisayar sektörünün lideri Casper

İster masaüstü olsun ister laptop, bilgisayarlar yaşamın artık her anında kullanıcıların ihtiyaçlarını gidermek adına yanlarında bulunuyor. Oyun oynamak, gündelik işleri halletmek ya da profesyonel çalışmalar için sundukları güç ve performansları değişen bilgisayarların üretiminde Türkiye’de bayrak taşıyıcılığını Casper yapıyor. Tech Brands Turkey araştırmasına göre üst üste 3. kez bilgisayar sektörünün lideri olan Casper, 34 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu üretim tesisinde Türkiye’deki bilgisayar üretiminin yüzde 80’nini karşılıyor.

Konfigürasyon bilgisayar yapabilen tek marka

Çoğu kullanıcı bilgisayar alımlarında önceliğini kullanım alanlarına göre belirliyor. Ancak kullanım alanlarına göre çoğu zaman ihtiyaçların belirlendiği laptop ve masaüstü bilgisayarlarında kullanıcıların kendilerine en uygun bilgisayarları oluşturmaları da genellikle sonuçsuz kalabiliyor. Talep edilen özelleştirmeye göre dünyanın en iyi markalarının en kaliteli bileşenlerinden oluşan kişiye özel bilgisayar üretimini gerçekleştiren Casper, 200 milyona yakın konfigürasyonu bilgisayarlarında oluşturabiliyor. 2 online, 2 offline üretim bandı ve 2 ısı testi bandında gerçekleşen bilgisayar üretiminde, her bir ürün için üretim bantlarında özel performans testleri gerçekleşiyor. Tüm testlerden geçmeyi başaran ürünler paketleme bantlarına alınıyor ve kullanıcılara en hızlı şekilde ulaştırılıyor.

Üretilen bilgisayarların yüzde 37’si gaming bilgisayarlar

Bireysel, gaming ya da kurumsal fark etmeksizin bilgisayarlara her an her yerde ihtiyaç duyuluyor. Özellikle son yıllardaki belli alanlara yönelik güç ve performansa sahip kişiye özel bilgisayar üretimi ise ciddi artış gösteriyor. Sadece siparişe uygun üretime geçen Casper’ın geçen yıl ürettiği bilgisayarların yüzde 80’ini laptoplar, yüzde 20’sini de masaüstü bilgisayarlar oluşturdu. Son 10 yılda yaklaşık 2 milyon adet bilgisayar üretiminin gerçekleştiği Casper’da, geçen yıl üretilen bilgisayarların yüzde 37’sini gaming bilgisayarlar oluştururken, notebook segmentinde gaming versiyon satış oranı ise yüzde 42.