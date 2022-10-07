Türkiye’de internet kalitesi dünya ortalamasının altında hem de fiyatlar çok yüksek

Hollanda merkezli siber güvenlik firması Surfshark’ın “2022 Dijital Hayat Kalitesi” (DQL) araştırmasının sonuçları bugün yayımlandı.

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Freedom House ve Uluslararası İletişim Birliği gibi kuruluşların güncel verilerinin derlendiği araştırmada 117 ülkedeki internet fiyatları, internet kalitesi, e-altyapı, e-güvenlik ve e-devlet hizmetleri karşılaştırıldı.

Tüm kategorileri kapsayan DQL Endeksi’nde Türkiye, 117 ülke arasında 52. oldu. Türkiye geçen yıl aynı endekste 54. sıradaydı.

İnternet fiyatında 45. olan Türkiye’de kullanıcılar, en ucuz interneti sunan İsrail’e kıyasla mobil bağlantıya 14 kat daha fazla para ödüyor. Türkiye’deki kullanıcılar sabit hatlarda genişbant internet için de her ay 3 saat 38 dakika gibi uzun bir süre çalışmak zorunda.

Üstelik araştırmaya göre Türkiye; hız, istikrar ve büyüme ölçütlerini dikkate alan ‘internet kalitesi’nde de dünya ortalamasının %9 altında, 117 ülke arasında 69. sırada. Bu alanda dünya birincisi olan Şili’yi yakalaması için Türkiye’nin internet kalitesini %80 oranında iyileştirmesi gerekiyor.

Türkiye en yüksek puanı e-devlet ve e-güvenlikte aldı

Türkiye’nin dijital hayat kalitesinde geçen yıla göre iki sıra yukarı çıkmasının arkasında, internet hızındaki artışın payı var gibi görünüyor. Araştırmaya göre ülkede mobil internet hızı geçen yıla kıyasla %16,3, sabit genişbant bağlantı hızı ise %27,3 arttı. Küresel sıralamanın daha da altlarında yer alan Azerbaycan’a kıyasla Türkiye’de mobil internet %23, genişbant bağlantı ise 2 kat daha hızlı.

Türkiye’nin en yüksek puan aldığı kategori dünyada 39. sırada yer aldığı e-devlet hizmetleri. E-güvenlikte ise Türkiye 47. sırada.

Endekse göre dijital hayat kalitesinin en iyi olduğu 10 ülkeden 7’si Avrupa’da. Son üç yıldır bu genel manzara değişmedi. Ancak bu yılın birinci sırasında, Danimarka’yı geçerek zirveye yerleşen İsrail var. Almanya, Fransa ve İsveç bu iki ülkeyi takip ediyor. Listenin dibinde ise Kongo, Yemen, Etiyopya, Mozambik ve Kamerun yer alıyor.