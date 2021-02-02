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Türkiye’de ilk Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi açıldı

Savunma Teknolojileri, Mühendislik ve Ticaret A.Ş.(STM) ve Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın katılımı ile gerçekleşti. Bakan Yardımcısı Sayan, “Kritik altyapılar ve sektörlerin korunabilmesi için gerekli tedbirleri almak; 24 saat nöbet tutmak, radarla hava sahamızı gözlemlemek kadar önemli ve gereklidir” dedi.

Bilim ve Teknoloji 02.02.2021, 17:49
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Türkiye’de ilk Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi açıldı

Savunma Teknolojileri, Mühendislik ve Ticaret A.Ş.(STM) ve Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın katılımı ile gerçekleşti. Bakan Yardımcısı Sayan, “Kritik altyapılar ve sektörlerin korunabilmesi için gerekli tedbirleri almak; 24 saat nöbet tutmak, radarla hava sahamızı gözlemlemek kadar önemli ve gereklidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) öncülüğünde, STM’nin ana yükleniciliğinde Sakarya Üniversitesi ile birlikte, geçtiğimiz yıl imzaları atılan ‘Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi’, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın da katıldığı törenle açıldı.

Sakarya Üniversitesi, Türkiye’nin kalkınma önceliklerini desteklemek amacıyla üstün olduğu alanlarda yaptığı çalışmalar kapsamında büyük bir adım daha atıyor. Türkiye’nin milli siber güvenlik çalışmalarına öncülük eden STM işbirliğinde kurulan merkez, kritik altyapılar konusunda siber güvenlik alanında Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyor. Elektrik dağıtımı, su yönetimi, elektronik haberleşme, kritik kamu hizmetleri ve finans gibi alanlarda düzenlenebilecek siber saldırılarda Türkiye’nin kritik altyapılarının güvenliğini sağlayacak olan Ulusal Test Yatağı Merkezi SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinde gerçekleşen törenle açıldı. Gerçekleşen törene Bakan Yardımcısı Sayan’ın yanı sıra SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ile Sakarya il protokolünden, üniversiteden ve STM’den üst düzey katılımcılar yer aldı.

Ulusal varlıklarımızı yerli ve milli siber güvenlik ürünlerimiz ile korumamız gerekmektedir

Projenin uygulayıcısı SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özçelik, “Ülkeler siber güvenliği artık milli güvenliğin bir parçası olarak görmektedirler. Fiziksel sınırlarımızı; kara, deniz ve hava kuvvetlerinin marifeti ile korumamızın yanında siber uzaydaki tüm ulusal varlıklarımızı yerli ve milli siber güvenlik ürünlerimiz ile korumamız gerekmektedir. 2010 yılında İran’ın uranyum zenginleştirme tesislerini hedef alan saldırı, kritik alt yapılara yapılan siber saldırının miladı olarak kabul edilmektedir. Bu saldırıda nükleer tesise zarar verilmiştir. Sakarya Üniversitesi, Kritik Alt Yapıların korunması amacı ile test yatağı merkezlerinin kurulumunun bir ihtiyaç olarak görmüş ve bu alanda sahip olduğu bilgi, birikimiyle eylem planındaki stratejik amaç ve hedeflere katkı sunmak istemiştir. Bu vizyon doğrultusunda da STM firması ile işbirliği yaparak Türkiye’de bir ilk olan Kritik Alt Yapılar Test Yatağı Merkezini kurmuştur” dedi.

Hayatımızı kolaylaştıran birçok ürün aslında çok fazla riski de hayatımıza sokuyor

Cep telefonları ve alt yapıların risk potansiyelini arttırdığını belirten Savunma Teknolojileri Mühendislik Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Hayatımızı kolaylaştıran birçok ürün aslında çok fazla riski de hayatımıza sokuyor. Siber güvenlik alanında baktığımızda bugün en çok kullandığımız cep telefonlarımız ve altyapılar bizim için risk potansiyelini artırmakta. Yurt dışında sıkça rastladığımız Kritik Alt Yapılara yönelik oluşturulmuş test yatağı merkezini ilk kez ülkemizde de hayata geçirmiş olduk” diye konuştu.

Bu test yatağı Türkiye’de bir ilk

Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi’nin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Bu test yatağı Türkiye’de bir ilk ve inanıyorum ki kritik altyapıların güvenliğinin sağlanması bakımından sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacak. STM gibi önemli bir savunma sanayi kuruluşumuzla işbirliği yaparak sektöre katma değeri yüksek bir hizmet sunabilme imkanına kavuştuk. SAÜ Bilgi Güvenliği, Enerji Depolama, Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri alanlarında Türkiye’de ilk üçte yer aldı. 4 alanda ilk onda; 20 alanda ise hacim ve kalite bakımından en iyi bölge olan 1. Bölgede kendine yer buldu. Gururla ifade etmek isterim ki SAÜ, artık bilgiyi ürüne dönüştüren, sahada koşturan ve patent ve faydalı model ticarileştirmesi yapan bir üniversitedir. Kısacası SAÜ, rüzgarı arkasına almış ve onu etkin bir şekilde kullanmayı sağlayacak yapısal değişimleri sağlamıştır. Bugün Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezimizi açıyoruz. Sektör, su ve elektrik altyapısının güvenliğinin sağlanması, siber savunma ürünlerinin test edilmesi ve yeni ürünlerin geliştirilmesinde bu merkezden faydalanacak. Hedefimiz ülkemizin kritik altyapı kabul ettiği her alanı içine alacak şekilde merkezimizi büyütmek ve Sakarya Üniversitesini bir siber güvenlik üssü haline getirmektir” şeklinde konuştu.

Ülkeler bu saldırılar ile adeta diz çökmeye zorlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Kritik alt yapılar denilince bir ülkenin ve içinde yaşayan insanların refah düzeyini artıran ve hayat boyu ihtiyaç duyulan temel yapı taşlarını oluşturuyor. Altyapıların kritikliği, sağlıklı işlemediğinde veya kullanılamaz durumda geldiğinde oluşturacağı etkinin büyüklüğü ile ölçülüyor. Bu sistemlerde yaşanabilecek bir problem, devletin ve toplumun güvenliği ile ekonomik, sağlık ve refah gibi değerlerine büyük zararlar verebiliyor. Kritik altyapılar arasında bilgi ve iletişim altyapılarının diğer tüm altyapılarla ilişki nedeniyle ayrın bir öneme sahip. Zira bugün bilgi ve iletişim teknolojileri her sektörü için gelişimde anahtar konumunda. Ulaşımdan, enerjiye, sağlıktan, endüstriye kadar her alanda bilgi ve iletişim teknolojilerini çokça kullanmaya devam ediyoruz. Enerji, finans, sağlık, ulaşım sistemleri, savunma gibi sektörlerin teknolojinin imkanlarından yararlanması muhakkak ki hepimizin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Ancak her nimet gibi teknolojinin de bazı külfetleri, bazı yan etkileri olabiliyor. Bireysel olarak maruz kalabileceğimiz saldırılara oranlar bir şehrin hatta tüm ülkenin günlük hayatını sekteye uğratma ve telafisi mümkün olmayan kayıplara sebep olma potansiyeli taşıyor. Siber güvenlik kendi başlı başına büyük önem taşırken kritik altyapılar söz konusu olduğunda bu önem seviyesi daha da artıyor. Siber saldırılar ile küçük bir kontrol sisteminin ele geçirilmesi ile başlayan gelişmelerin tüm ülkeyi karanlığa gömdüğü örnekler geçtiğimiz aylarda birçok ülkede yaşandı. Ülkeler bu saldırılar ile adeta diz çökmeye zorlanıyor. Bu nedenle kritik altyapılar ve sektörlerin korunabilmesi için gerekli tedbirleri almak; 24 saat nöbet tutmak, radarla hava sahamızı gözlemlemek kadar önemli ve gereklidir. Ben birde haber vermek istiyorum. Sakarya ilimizin Telekom noktasında fiber kent dönüşümünün bu sene içerisinde tamamına yakını dönüşümlü olarak yapılacak. Onu da burada ben açıklamak istedim” ifadelerine yer verdi.
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