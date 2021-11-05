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Türkiye’de ilk kez üretildi, sokak hayvanlarına umut oldu

Sivas’ta bir firma Türkiye’nin ilk off-grid inverter ve lityum bataryalı solar jeneratörünü üretti, geliştirilen teknoloji kış aylarında sokak hayvanları için umut oldu.

Bilim ve Teknoloji 05.11.2021, 10:42
Türkiye’de ilk kez üretildi, sokak hayvanlarına umut oldu

Sivas’ta bir firma Türkiye’nin ilk off-grid inverter ve lityum bataryalı solar jeneratörünü üretti, geliştirilen teknoloji kış aylarında sokak hayvanları için umut oldu.

Sivas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir firma uzun çalışmaların ardından Türkiye’nin ilk off-grid inverter ve lityum bataryalı solar jeneratörünü üretti. Karbon emisyonu azaltmayı hedefleyerek üretilen bu solar jeneratörün şarjı daha uzun ömre sahip. Test aşamasında olan Jeneratör sokak hayvanlarına yönelik yapılan yuvada test ediliyor. Yuvanın çatısına konulan güneş panelleri sayesinde üretilen elektrik jeneratörde depolanabiliyor olmasının yanı sıra anlık olarak da kullanılabiliyor. Yuva içerisinde enerjisini jeneratörden alan ısıtıcı sayesinde de sokak hayvanları soğuktan korunuyor. Bu sayede hem cihazın performansı ve çalışır durumu gözlemlenebilirken hem de soğuk kış günlerinde üşüyen sokak hayvanlarının ısınma ihtiyacı gideriliyor. Örnek bir çalışma olan yuvada test çalışmaları başarıyla devam ediyor.

“Sokak hayvanlarını ısıtalım diye düşündük”

Firma Genel Müdürü Çağrı Eken, sokak hayvanlarını ısıtma düşüncesi doğduğunu söyleyerek, “Biz solar jeneratör üretiyoruz. Güneş enerjisiyle beslenen bir jeneratör. Tamamen temiz enerji. Bunu depolamalı bir şekilde yapıyoruz. Burada ürettiğimiz cihazların saha testlerini yapabilmemiz gerekiyor. Biz 2 kw bir jeneratör yaptık ve 2 kw güçte cihazlarımızın tamamını denememiz gerekiyor. Biz bunu faydalı bir modele çevirdik. Sivas’ın soğuk şartlarında gece burada köpeklerin ağıtını çok dinledik. Buda bizi buna iteledi. Ürünü çıkardık ürün hazır. Testleri yaparken en azından sokak hayvanlarını ısıtalım diye düşündük. Şu anda köpekler alışmaya başladılar. İçerisine girip çıkıyorlar. Hayvanlara fayda sağlamış olacağız” dedi.

“Bu cihazla Türkiye’de bir ilk yaptık”

Eken, bu cihazla Türkiye’de bir ilki yaptıklarını belirterek, “Burada paneller ısıtıcı görevinde değil. Güneş enerji panelleri elektrik üreten güneş panelleri. Biz ürettiğimiz elektriği kendi ürettiğimiz jeneratörde depoluyoruz. Hem depoluyoruz gece kullanımı için hem de gündüz ihtiyacı için kullanılan bir sistem tasarladık. Şu anda daha az enerji tüketen ısıtıcı sistemler üzerinde çalışıyoruz. Burada daha az enerji ile nasıl ısıtırız mantığı. Bunu böyle bir modelle geliştirip büyütme şansımız daha büyük. Şehrin farklı noktalarına bunu tabi ki koyacağız. Büyük yaptık 4-5 hayvanın sığacağı şekilde. Bu cihazla Türkiye’de bir ilk yaptık. Geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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