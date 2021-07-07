Türkiye’de bir ilk! Türkçe Takvim ve Randevu Planlama Uygulaması: Coolendar

Video görüşmelerin ve online randevu trafiğinin çokça artmasıyla Türkçe dille desteklenen bir zaman planlama uygulamasına ihtiyaç daha da arttı. Takvim ve görüntülü görüşme platformları ile entegre şekilde çalışacak olan Coolendar, şimdiden dijital mecralarda varlıklarını geliştirmek isteyen şirketlerin ilgisini çekmeye başladı. Kurumsal birçok firma tarafından talep gören ürünün hızlı bir şekilde yurt dışına da açılması bekleniyor.

Coolendar Nedir?

Bir zaman planlama aracı olan Coolendar, dijital platformlarda yapılan görüşmeler için online randevu alınmasını ve bu görüşmelerin tek bir yerden yönetilmesini sağlıyor. Google ve Outlook takvimlerinde yer alan randevuları da entegre edebilen bir SaaS (Software as a Service) uygulaması olan Coolendar, profilinize ait olan link veya sitenize eklediğiniz bir widget aracılığıyla kolaylıkla randevu oluşturabilmenize olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra, şirketler kendi organizasyonları için takımlar ve departmanlar kurabilecek, bu takımlar için toplu randevular da talep edebilecekler. Oluşturulan ve talep edilen randevular için talep, iptal, güncelleme, onay gibi bilgilendirme maillerinin her iki tarafa da ulaşması uygulama tarafından sağlanıyor. Görüşme talep eden kişiler arasında uzun mailleşme süreçleri olmadan, kişiselleştirdiğiniz uygunluk durumunuza göre randevu oluşturabileceğiniz Coolendar, bireysel ve kurumsal düzeyde çeşitli planlarla sunuluyor.

Müşterilerin ihtiyaçlarını, acil ve çözülmesi zor olan sorunlarını titizlikle elen alan Cool Digital, pandemi sürecinde uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte görüntülü görüşme çözümü 11Sight’ın müşteri sayısını 2 katına çıkarmıştı. Cool Digital ayrıca Efilli Web Sitesi İzin Yönetimi Platformu ve Akıllıfon Robo Danışman’ı gibi çözümleri de bünyesinde barındırıyor.