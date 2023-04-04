Türkiye’de bir ilk olacak ’Yetiş Vekil’ uygulaması Ardahan’da geliştirildi. Ardahanlı Bilişim Uzmanı Mehmet Suat Işıklı, “Yetiş Vekil” proje ile milletvekili ve vatandaş arasındaki aracıların kalkacağını söyledi.

Ardahan’da vatandaş ve milletvekili arasındaki aracıya kaldırmaya yönelik ’Yetiş Vekil’ uygulaması geliştirildi. İnternet olan her ortamdan uygulama tüm cihazlara indirebilecek. Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan uygulama ile gelen taleplere cevap verilerek vatandaşların sorunları yönünde çözüm üretilebilecek.

Ön çalışmaların devam ettiğini söyleyen Ardahanlı Bilişim Uzmanı Mehmet Suat Işıklı, "Vatandaşlarımız bize talebini yazıp iletişim bilgilerini gönderecek. Burada birinci önceliğimiz vatandaş ile vekil arasındaki aracıları kaldırmak olacak" dedi.

Geliştirdikleri bu uygulamayı milletvekili olarak seçilen Türkiye genelindeki tüm milletvekillerin kullanabileceğini söyleyen Işıklı, "Bölgemizde yaşayan vatandaşların milletvekiline anında ulaşmasını sağlayabilecek bir platform geliştirdik. Bu uygulama ile internet olan her yerde tüm akıllı cihazlara ücretsiz olarak Yetiş Vekil uygulamasını vatandaşlar indirebilecek. İndirilen bu uygulama üzerinden dilediği her yerden, yani ilçelerden, köylerden veya şehir merkezinden internetle bize anında ulaşabilecek ve talebini iletebilecek. Biz de oluşturacağımız profesyonel ekiple bu taleplerin tamamına çözüm üretmeye çalışacağız. Milletvekiline ulaşmak için bu uygulamayla aracıya gerek kalmayacak. Uygulamadan gelen taleplere cevap verilerek vatandaşların sorunları yönünde çözüm üretilebilecek" diye konuştu.

Işıklı, uygulama ile ilgili arayüzü oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Şu anda ön çalışmalar devam ediyor. Tüm akıllı cihazlardan bu uygulama indirilebilecek şekilde yazılım geliştiriliyor. Kişisel bilgilerin korunması, gizliliği ve bilgi güvenliği sağlanarak taleplerin karşılanması için çalışmalar yapılacak" ifadelerini kullandı.