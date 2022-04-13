Türkiye’de bir ilk: Dron ile ücretsiz ilaçlama

Elazığ İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi tarafından Türkiye’de ilk defa dron ile tarım arazileri ilaçlandı. Genç çiftçilerin hizmetine ücretsiz bir şekilde sunulan proje, ilk etapta kent merkezi ve ilçelerinde uygulanacak.

Elazığ Belediyesi, İl Özel İdare ve Fırat Kalkınma Ajansının destekleriyle başlatılan proje, genç çiftçilerin hizmetine ücretsiz bir şekilde sunuldu. 20 litre ilaç taşıma kapasitesi bulunan ZİHA, saatte 120 dönüm ilaçlama yaparak verimin arttırılmasında etkili rol alacak. Çiftçilerin akıllı ilaçlama ve sulama sistemleriyle büyük tasarruf sağlaması planlanırken, aynı zamanda iş yükünü ve gerekli süreyi azaltması hedefleniyor. İlk etapta kent merkezi ve ilçelerde bulunan arazilerin ilaçlanması yapıldıktan sonra, genç çiftçilerin talep etmeleri halinde Elazığ dahil 4 ile kadar gidilip ZİHA ile tarım arazilerinin ilaçlanabileceği bildirildi.

"Gençlerimizi kırsal alanda tarımsal faaliyetlere yönlendirmeyi amaçlıyoruz"

Projenin kırsal alanda bulunan gençleri tarımsal faaliyetlere yönlendirmek olduğunu belirten Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığının Çalışan ve Üreten Gençler Programı çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve İl Özel İdaresi, İpekyolu Gençlik Vakfı, Elazığ Belediyesi ve Elazığ Valiliği tarafından yürütülen projemizin bir faaliyeti için bir aradayız. Bugün proje çerçevesinde alınan zirai ilaçlama dronuyla birlikte artık Elazığ başta olmak üzere 4 ilimizdeki genç çiftçilerimizin arazilerinde gerekli olan ilaçlamaları yapacağız. Bu projedeki amacımız, gençlerimizi kırsal alanda tarımsal faaliyetlere yönlendirmek, kırsal alanlarda değerli üretimler yapmalarını sağlamaktır. 20 litrelik kapasiteyle saate yüz dönüklük alanı ilaçlayabilen dronumuzla bu gün ilaçlama yapıyoruz. Biz bu gün 70 dönümlük alanı ilaçlamış olduk. İnşallah bundan sonraki günlerde de bu farklı arazilerde farklı illerimizde farklı alanlarda devam edecek” dedi.

"Ziraiyi ilaçlama dronumuzu bölgeye kazandırdık"

Bölgede bir ilki gerçekleştirdiklerini aktan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Okubay, “Tarımsal üretimden sosyal girişimcilik eğitimlerine, sportif faaliyetlerden teknolojik girişim çalışmaları olmak üzere bugüne kadar son bir yılda 2 bin gencimizin farkındalık eğitimlerini tamamlayarak çalışmalarına destek olduk. Bugün de Çalışan ve Üreten Gençler Programı çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansı’mızın finansmanıyla, valiliğimiz, belediyemiz ve İpekyolu Gençlik Vakfı ortaklığında yeni bir faaliyeti devreye alıyoruz. Çalışan ve Üreten Gençler Programı tarımsal üretimin desteklenmesi ve farkındalık eğitimlerinin yapılmasını bünyesinde barındıran bir proje olacak. Bugün birinci ayağındayız. Ziraiyi ilaçlama dronumuzu bölgeye kazandırdık” şeklinde konuştu.

Çiftçinin günlerini alan işi dron 45 dakikada yapıyor

Arazisi dron ile ilaçlandığı için zamandan tasarruf ettiğini dile getiren çiftçi Cengiz Kaya ise “Dronla ilaçlama yapılınca en fazla 45 dakikamızı alıyor. Bizler kendimiz ilaçlarsak 2-3 günümüzü alırdı. 70 dönüm bir arazimiz var. Bu arta kalan zamanda diğer işlerimize yönelebiliyoruz. Böylece zamandan tasarruf ederek birçok işimizi haletmiş olacağız” dedi.