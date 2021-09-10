Türkiye’de “bilişimin en iyileri” ödüllerini aldı

Türkiye’de bilişim sektörünün ciroları itibariyle en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri kategorilere göre sıralayarak pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2020 Araştırması’nın sonuçları 8 Eylül’de gerçekleştirilen törende açıklandı. KoçSistem ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez ‘fijital’ (fiziksel ve dijital) olarak yapılan tören Sanatçı-Bilişimci Taylan Dedeoğlu’nun solo gitar performansı ile başladı. M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Özlem Unan’ın ilk olarak sektör rakamlarını paylaştığı Bilişim 500 Ödül Töreni’nin açılış programında, BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç konuşmaları ile yer aldı. Ödül töreninin hemen öncesinde ise ‘Mandıra Filozofu’ olarak tanınan Müfit Can Saçıntı, “Ben Ödüle Karşıyım:)” adlı performansı ile izleyicilerle buluştu.

Bilişim sektörü pandemiden kârlı çıktı

500 araştırmasını gerçekleştiren M2S Araştırma Pazarlama Şirketi’nin Genel Müdürü Özlem Unan, açılış konuşmalarından önce sektöre ilişkin son derece önemli veriler paylaştı. Pandemi döneminin bilişim sektörünü olumlu olarak etkilediğini belirten Unan, “2020 yılında yapılan son sıralamada yer alan 500 şirketin toplam geliri 170.6 milyar TL oldu; 2019 yılına göre büyüme TL bazıda yüzde 29 olarak gerçekleşti. sektörünün son 10 yılındaki büyümesi yüzde 179 oldu. Sıralamaya giren şirketlerin yarısı TL bazında yüzde 25 ve üzeri büyüme gerçekleştirdi. Gelirlerde en yüksek büyüme yüzde 467. Sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 41’i Türkiye Merkezli üretici şirketler. Pandemi ile birlikte özellikle uzaktan çalışmanın artması, e-ticaretin büyümesi beraberinde hem kişisel hem kurumsal veri hırsızlığı amaçlı siber saldırıların artmasına sebep oldu. Gelecek yıllar verinin altın olduğu, nesnelerin interneti, yapay zeka derken veri işleme, yönetimi ve siber güvenlik üzerine kurulu bir dönem olacak.” dedi.

Unan’ın ardından açılış konuşmalarına geçildi. BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe yaptığı konuşmada araştırmanın girişimci ve yatırımcıları buluşturma noktasında taşıdığı önemi vurgulayarak, “Bilişim 500 Araştırması resmi evraklar üzerinden alınan en doğru bilgilerle sektörün gelişimine yardımcı olmakla kalmayıp artık yatırım ihtiyacı bulunan girişimcilerimize yatırım imkânları bulmaya da yardımcı oluyor.” dedi.

“Geceği kurmak inovasyondan geçiyor”

Murat Göçe’nin ardından söz alan Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu yaptığı konuşmada, “P&G olarak bugün burada olmayı çok istedik, çünkü geleceği kurmak inovasyondan geçiyor ve invasyonu inşa edenler de elbette heyecenları ve merakları hiç bitmeyen girişimcilerimiz. Dolayısıyla burada bugün hepimiz inovasyou inşa etmek için bulunuyoruz.” dedi. Bilişim 500’ün çok önemli bir rehber görevi gördüğünü vurgulayan Turnaoğlu, “Bilişim 500’e sponsor olduğumuz Oral –B markamız, günük yaşamı kolaylaştırmak için teknolojiyi, hatta yapay zekayı bir araya getiren başarılı markalarımızın başında yer alıyor. P&G’nin 184 yıllık tarihinde temel dört ana alan var bu alanların hepsi de bugün bilişim sektörüyle birlikte gelişiyor. Birincisi ürünler. Oral-B bir diş fırçası bugün yapay zekanın kullanıldığı bir alana geçmeye başladı. İkincisi dönüşen alanımız ise ticaret. Özellikle Covid’le ne kadar hızlı dijital ticarete kayıldığını hep birlikte gördük. Bizim de en büyük kanallarımızdan biri şu anda dijital ticaret. Üçüncü alan tedarik zinciri. Tedarik zinciri bugün A’dan Z’ye bilişim sektörüyle değişiyor. Dördüncü alan da iletişim. Hem geçmiş tecrübelerimizi hem de yeni dünyanın getirdiklerini birleştirip bunu en verimli hale getiren sistemleri inşa ediyoruz. Bugün dünyada 5 milyar insanın yaşamına değer katmamızı sağlayan gücümüz, bizim inovatif genlerimizden geliyor. Bugün Bilişim 500 özelinde Türkiye’deki bilişim alanındaki atağı yaratan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sizlere, tüm sektör üyelerine teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

“Sektörümüzde niceliksel gelişmeden çok niteliksel ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz”

Turnaoğlu’nun ardından konuşan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca daha iyi bir gelecek için gerekli tüm teknolojik araçlara ve son derece dinamik, genç nüfusa sahip olduğumuzu belirterek küresel ölçekte başarılı işlere imza atma potansiyelleri olan genç yeteneklerin girişimlerini özgüvenle büyütebilecekleri bir zemin oluşturmak için uygun bir zaman içinde olduğumuzun altını çizdi. Akarca konuşmasına şöyle devam etti: “Pek çok alanda dijitalleşmeyle beraber, ileri analitik, robotik gibi teknolojiler hepimizin hayatında. Burada önemli bir ivme olacak. Bu ivmeyi de ülkemizin ve şirketlerimizin yakından takip etmesi çok önemli. Sektör olarak bizler de vizyoner yaklaşmak ve hiç kuşkusuz ülkemizin geleceği adına proaktif olmak zorundayız. Geçen yıl yaklaşık 27 milyar dolarlık büyüklüğe erişen Türkiye bilişim sektörünün bu yıl da en azından yüzde 10 büyümesini bekliyoruz. Sektörümüzde niceliksel gelişmeden çok niteliksel ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Pandemi öncesi ve sonrası diye tarif edebileceğimiz dijital dönüşümün etkin olduğu keskin bir yol ayrımındayız. Türkiye bilişim sektörü adına potansiyelimizi önemsemeliyiz. Bizler Koç Sistem olarak bu potansiyelin farkında olarak çalışmalarımızı sürdürüyor, yaklaşık 76 yıldır teknoloji serüvenine katkı sunmaya çalışıyoruz. Toplum olarak hayatın her alanında kurumlarımızı yenilikçi teknolojileri daha etkin kullanmaları için desteklemeliyiz. Veri bazlı düşünme kültürünü her kademede yaygınlaştırmalı, tüm bu projeler için nitelikli girişimci ve genç iş gücünü acilen yetiştirmeliyiz.”

“Bilişim sektörümüzü ülkemiz için sürdürülebilir bir refah kaynağı haline getirebilmemiz ancak yerli ve milli ürünlerimizle mümkün olabilir”

Törende konuşan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Bilişim500 Araştırması eminim ki bir çok bilişim şirketi için motivasyon kaynağı oluyor. Ülkemizin geleceğini inşa eden tüm şirketlerimizi tebrik ediyorum. Sektörümüzde faaliyet gösteren sizler, toplumsal refah ve ekonomik verimliliğinin anahtarı konumdasınız. Bilgi ve iletişim teknolojileri her sektörü değiştiriyor, dönüştürüyor. Bilişim şirketlerimizin gücü, diğer sektörlerinde gücüne güç katıyor. Özellikle pandemi döneminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızın devamlılığını sağlamada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu süreçte bilim sektöründe yatırımlar hız kesmeden, artarak devam etti. Rakamlara baktığımızda bilişim sektörü açısında 2020 yılında son 10 yıldaki en yüksek büyümenin gerçekleştiğini görüyoruz. Bilişim sektörümüzü ülkemiz için sürdürülebilir bir refah kaynağı haline getirebilmemiz, ancak yerli ve milli ürünlerimizle mümkün olabilir. 2023 yılına kadar 5G’ye yerli ve mili ürünlerimizle geçmeyi hedefliyoruz. 2022 yılında 5G’yi frekans ihalesini bütün paydaşlarımız ile birlikte yapacağımızın duyurusunu ve müjdesini bir kez daha paylaşmak istiyorum.” dedi.

“İşletmelerin hayatta kalmak için dijital olarak hızlı bir şekilde dönüştüğü rekabet gücünü artırmaya çalıştığı bir dönemi yaşamaktayız”

Bilişim 500 ödül töreninde son olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç söz aldı. Koç, özellikle pandemiyle mücade ettiğimiz bugünlerde dijital teknolojiler ve büyük ölçekli veri akışlarının toplumsal yaşamdan ticarete, hukuktan finansa iş gücü piyasasından istihdama kadar bir çok alanda muazzam değişiklikler yaptığının altını çizdi. Koç, “İster geleneksel şirketler ister yeni girişimler olsun günümüzde neredeyse tüm paydaşların Covid-19’un değişen tüketici davranışları üzerinde yarattığı etkinin doğrudan bir sonucu olarak iş modellerini dijital olacak biçimde değiştirdiğini görmekteyiz. Kamuda ve özel sektörde bu yeni ekonomik modele adapte olabilmesi için uygun süreçlerin tamamlanmasına, donanımlı yeni insan kaynağının yeni iş alanlarına yönlendirilmesine ve hayatın her aşamasına sirayet eden teknolojinin yenilikçi fikirlerle ekonomiye kazandırılmasına gerek duymaktayız. Yarının rekabetçi dijital ekonomisinde bir güç olarak var olabilmek, yeni iş yapma modellerini yapay zeka üzerine kurgulayarak teknolojik gelişime ayak uydurmak, iş gücü yeteneklerini yeniden belirlemek zorunlu hale gelmiştir. Günümüz itibariyle bu dönüşümü mümkün kılan şey, dijital dönüşüm ofisimizin de görev alanına giren dijital teknolojiler, büyük veri, yapay zeka ve siber güvenlik temelindeki teknolojik gelişmelerdir. İşletmelerin hayatta kalmak için dijital olarak hızlı bir şekilde dönüştüğü ve rekabet gücünü artırmaya çalıştığı, kamunun sadece kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasından değil kurumlar arası işbirliğini artırarak kamu verisinden daha değer üretmeyi hedeflediği, bireylerin dijital teknolojileri kullanıma yönelik yetenek dönüşümlerini gerçekleştirmeye çalıştıkları bir dönemi yaşamaktayız.” dedi.

“Hedefimiz on milyar dolarlık şirketler çıkarmak”

Artık günümüzde şirketlerin yaşam döngüsünün, inovasyona ve yenilikçi teknolojilere adaptasyonuna bağlı olduğunu ifade eden Ali Taha Koç, “COVİD 19 krizinden her ülke zarar görmüş olsa da bu yılın küresel rekabetçilik raporu gelişmiş dijital ekonomilere, dijital becerilere ve sağlam sosyal güvenlik ağlarına sahip ülkelerin salgının ekonomik ve sosyal etkilerini daha iyi yönettiğini ortaya koymaktadır. İşte bu noktada dijital dönüşüm ofisimiz başta olmak üzere siz değerli sektör temsilcileriyle üniversite ve STK’larımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Her kriz beraberinde yeni fırsatlar da getiriyor.

Covid-19 etkisi ile uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim ile yeni iş modellerinin hayatımıza girmesi bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapılmasına neden oldu. Artık ülkemizden de bilgi ve iletişim sektöründen unicornlar çıkmakta. 2010’da kurulan Peak Games'in 1.8 milyar dolara dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga tarafından satın alınması ile başlayan süreç, Gram Games’in 250 milyon dolara, Rollic Games’in 168 milyon dolara satın alınması, daha sonrasında ise Getir ve HepsiBurada ile devam etti. Bu örnekler sürekli artmakta. Son eklenen Unicorn ise Dream Games oldu. Şimdi hedefimiz ise on milyar dolarlık şirketler çıkarmak.” dedi.

“Türkiye’nin öncelikli hedefi, teknolojideki sıçrama ile gelen dijital dönüşüm ve bunu yönetecek nitelikli insan kaynağına ulaşmak konusunda akılcı yatırımlar yapılması olmalıdır”

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak sürdürülen çalışmaların bilgi ve iletişim teknolojileri alanında öne çıkan gelişmeler neticesinde 2021 yılında daha büyüyeceğini öngören Koç, “Küresel ekonomideki karmaşık döneme rağmen Türkiye için ilk hedef bu gündemi en rasyonel politikalarla yöneterek büyümeden ödün vermeden ilerlemek, esas hedefi ise teknolojideki sıçrama ile gelen dijital dönüşüm ve bunu yönetecek nitelikli insan kaynağına ulaşmak konusunda akılcı yatırımlar yapılmasıdır. Dijitalleşmeden kaynaklı bazı işlerin kaybolma potansiyeli olsa da, verimlilik kazanımları, yatırım artışı ve hizmet ekonomisinin büyümesi ile birlikte yeni iş alanlarının da oluşacağını görüyoruz. Türkiye bugün uzaya kendi ürettiği uydusunu göndermeye hazırlanan, yeni nesil dijital yöntemlerle donatılmış İHA, SİHA sistemleri ile dünyada lider konuma yükselen dijital oyun şirketleri küresel firmalar tarafından milyonlarca dolara müşteri bulan bir ülke konuma gelmiştir. Yüksek teknolojiye dayalı ürünleri tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olmak konusunda büyük bir potansiyel taşıyoruz. Dijital Türkiye ve milli teknoloji hamlesi vizyonu ile dijital teknolojilerin geliştirilmesi konusunda uluslararası seviyede öncü konumu hedefleyen bir yaklaşıma sahibiz.”dedi.



Koç sözlerini şöyle tamamladı: “Şimdi dönüşüm zamanı. Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 yılına ilerlerken yüksek performanslı dijital dönüşüm ekosistemini teşvik ederek, bu kapsamda dijital becerilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesi ülkemizin önemli öncelikleri haline geldi. Bu önemli dönüşümü hayata geçirmek için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaktayız. Gelecek hedeflerimiz doğrultusunda dijital dönüşüm ekosistemine katkı sağlamak amacıyla bilişim sektörüne yapılacak her bir çalışmanın destekçisi olacağımızı vurguluyor, Bilişim 500 sıralamasında yer alan tüm şirketleri tebrik ediyoruz.”

Yapılan konuşmaların ardından ödül alan şirketlerin açıklanmasına geçildi.

Özel ve kategori ödüller sahiplerini buldu

Bilişim 500’de, 12’si PLUS, 8’i Türkiye Ekonomisine Katkı Özel kategorisi olmak üzere toplamda 84 kategorinin zirveye ulaşan şirketlerine ödülleri verildi.

Törende bilişim sektörüne 35 yıl emek veren Zafer İnkaya ve Ertan Barut’a “35 Yıl Emek” ödülleri verildi. BTHaber Gazetesi özel ödülleri katgorisinde ise “Eğitimde Dijital Dönüşümün Öncüsü” ödülü Erdeniz Ünvan’a ve “Yılın Bürokratı” ödülü de Prof. Dr. Faruk Bilir’e takdim edildi.

Her şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği araştırma sonuçlarına göre; Dağıtıcı, Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi, Türkiye Merkezli Üretici, Bilişim 500 Plus ve Türkiye Ekonomisine Katkı kategorilerinde ödüller verildi.

ÖZEL VE KATEGORİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

35 YIL EMEK ÖDÜLERİ 35 YIL EMEK ZAFER İNKAYA 35 YIL EMEK ERTAN BARUT

BTHABER ÖZEL ÖDÜLLERİ EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ ERDENİZ ÜNVAN YILIN BÜROKRATI PROF. DR. FARUK BİLİR

DAĞITICI KATEGORİ ÖDÜLLERİ YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ PROLİNK YILIN MOBİL TELEFON KATEGORİ BİRİNCİSİ BİLKOM BİLİŞİM YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ PROLİNK YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ TEKNOSA YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ EXCLUSIVE NETWORKS YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ EXCLUSIVE NETWORKS

SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI KATEGORİ ÖDÜLLERİ YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KOLAYSOFT YAZILIM YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ İSBAK YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ SBI BİLİŞİM YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN YILIN SANALLAŞTIRMA YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM

ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ YILIN BASKI SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KYOCERA BİLGİTAŞ YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ MOBİSİS TEKNOLOJİ YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ LENOVO TÜRKİYE YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ WEBHELP YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ MICRO FOCUS YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ ADESSO TÜRKİYE YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NTT DATA YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ VODAFONE

TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ TEKNOTEL BİLİŞİM YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ İŞNET YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ LUNA ELEKTRİK YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ TÜRK PRYSMIAN KABLO YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ TÜRKSAT YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ TURKCELL GLOBAL BİLGİ YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KAREL ELEKTRONİK YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ ASSİSTT YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ LOGO YAZILIM YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ RADORE YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ VMİND YILIN ALTERNATİF TELEKOM OPERATÖRÜ KATEGORİ BİRİNCİSİ TURKNET YILIN İNTERNET HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ TÜRK TELEKOM YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ TEKNASYON YAZILIM YILIN İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ BİLİN YAZILIM YILIN DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ KODA BİLİŞİM YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ İDEA TEKNOLOJİ YILIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NETCAD YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ KRON YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ ARKEL YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ ARD GRUP BİLİŞİM YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ LOGO YAZILIM YILIN SEKTÖREL YAZILIM BİRİNCİSİ SOFTTECH YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ TURKCELL

BİLİŞİM 500 PLUS ÖDÜLLERİ YILIN KGK KATEGORİ BİRİNCİSİ İNFORM ELEKTRONİK YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK GENÇ ŞİRKETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ ÖZ İLKE BİLİŞİM YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ BT SANAL MARKET YILIN SAVUNMA SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN YILIN FİNANS SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ SOFTTECH YILIN SAĞLIK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ AKGÜN BİLGİSAYAR YILIN TARIM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ TARNET YILIN TURİZM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ HİTİT BİLGİSAYAR YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI - IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ - IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ ARVENTO YILIN SON 1 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ BİTES SAVUNMA YILIN SON 3 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ LENOVO TÜRKİYE