banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Türkiye’de 3 aylık telefon trafiği 80 milyar dakikayı geçti

Türkiye’de bu yılın 2. çeyreğinde telefon trafiği, sabit hatlarda 1,2 miyar dakikaya inerken mobil hatlarda ise 79,3 milyar dakikaya yükseldi.

Bilim ve Teknoloji 23.10.2021, 13:03
Türkiye’de 3 aylık telefon trafiği 80 milyar dakikayı geçti

Türkiye’de bu yılın 2. çeyreğinde telefon trafiği, sabit hatlarda 1,2 miyar dakikaya inerken mobil hatlarda ise 79,3 milyar dakikaya yükseldi.

İletişim, hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alamaya devam ederken insanların iletişim kurmak için telefonda geçirdiği vakit de artmaya devam ediyor. Teknolojinin gelişmesiyle sabit telefonlarda yapılan görüşmeler azalırken mobil telefon trafiği ise artmaya devam ediyor.

Elektronik haberleşme sektörüne üç aylık dönemde 3,8 milyar TL yatırım

İletişimin önem kazandığı 21. yüzyılda GSM şirketlerinin bu alanda yaptığı yatırımlar da her geçen yıl katlanarak artıyor. İHA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) edindiği bilgilere göre, elektronik haberleşme sektöründe 2020 yılı ikinci çeyrekte 2 milyar 817 milyon lira olan yatırım miktarı 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 33,9 artışla 3 milyar 823 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sabit ses trafiği azalmaya devam ediyor

2020 yılı ikinci çeyrekte 1,5 milyar dakika olan sabit ses trafiği yüzde 20 azalarak 2021 yılı ikinci çeyrekte 1,2 milyar dakika olarak gerçekleşti.

Mobildeki ses trafiği 79,3 milyar dakika

2020 yılı ikinci çeyrekte 72,7 milyar dakika olan mobil ses trafiği yüzde 9 artışla 2021 yılı ikinci çeyrekte 79,3 milyar dakika olarak gerçekleşti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2