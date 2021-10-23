Türkiye’de 3 aylık telefon trafiği 80 milyar dakikayı geçti

Türkiye’de bu yılın 2. çeyreğinde telefon trafiği, sabit hatlarda 1,2 miyar dakikaya inerken mobil hatlarda ise 79,3 milyar dakikaya yükseldi.

İletişim, hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alamaya devam ederken insanların iletişim kurmak için telefonda geçirdiği vakit de artmaya devam ediyor. Teknolojinin gelişmesiyle sabit telefonlarda yapılan görüşmeler azalırken mobil telefon trafiği ise artmaya devam ediyor.

Elektronik haberleşme sektörüne üç aylık dönemde 3,8 milyar TL yatırım

İletişimin önem kazandığı 21. yüzyılda GSM şirketlerinin bu alanda yaptığı yatırımlar da her geçen yıl katlanarak artıyor. İHA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) edindiği bilgilere göre, elektronik haberleşme sektöründe 2020 yılı ikinci çeyrekte 2 milyar 817 milyon lira olan yatırım miktarı 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 33,9 artışla 3 milyar 823 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sabit ses trafiği azalmaya devam ediyor

2020 yılı ikinci çeyrekte 1,5 milyar dakika olan sabit ses trafiği yüzde 20 azalarak 2021 yılı ikinci çeyrekte 1,2 milyar dakika olarak gerçekleşti.

Mobildeki ses trafiği 79,3 milyar dakika

2020 yılı ikinci çeyrekte 72,7 milyar dakika olan mobil ses trafiği yüzde 9 artışla 2021 yılı ikinci çeyrekte 79,3 milyar dakika olarak gerçekleşti.