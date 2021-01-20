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Türkiye'nin Yeni Teknoloji Yüzü Cerebrum Tech Tanıtıldı

Teknoloji Dünyası, “Türkiye’nin Yeni Teknoloji Yüzü” Cerebrum Tech’in Lansmanında Bir Araya Geldi

Bilim ve Teknoloji 20.01.2021, 13:48
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Türkiye'nin Yeni Teknoloji Yüzü Cerebrum Tech Tanıtıldı

Teknoloji ve iş dünyasının başarılı ismi Dr. R. Erdem Erkul, Türkiye’ye teknoloji ve inovasyon alanında yeni bir soluk getirecek yolculuğunu, Cer Modern’den canlı yayınlanan çevrimiçi etkinlikle basın mensupları ve teknoloji uzmanlarıyla paylaştı.

            Erkul, ekip arkadaşlarıyla birlikte “Cerebrum Tech” adını verdiği yeni oluşumunu, “dijital dönüşümde lider, güçlü bir ekosisteme sahip, çözüm ve ürünlerle ülkemizin dünyaya açılacak, gençlere girişimcilik alanında ilham olacak bir teknoloji şirketi” olarak tanımlarken; bu yolculukta Türkiye’nin potansiyeline inanan, teknolojiye tutkulu, dijital dönüşüme yön vermek isteyen ve köklü deneyimleriyle, girişimci ruhlardan oluşan bir ekibin bir araya geldiğinin de altını çizdi.

Cerebrum Tech’in ana iş alanlarını 7 odak teknoloji oluşturuyor. Bunlar; yapay zeka, veri analitiği, robotik, blok zinciri, uygulama geliştirme, AR/VR teknolojileri ve siber güvenlik. Ayrıca toplantıda Ankara, İstanbul, San Francisco, Londra ve Seul ofislerinin açılışı da eş zamanlı olarak gerçekleşti. 

“Gençlere İlham Vermenin Önemi”

 

            Dünya teknoloji devlerini yurt içinde ve yurt dışında uzun yıllar temsil eden, yeni girişimiyle Türkiye’de ve dünyada öncü bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini belirten Erkul, genç nesillere ilham vermenin de önemine dikkat çekti. “Ülkemizdeki genç nüfusun toplam nüfusa oranı %15,6 ve bu oran ile 28 AB ülkesi arasında birinci sıradayız. Gençler bizler için çok önemli çünkü dijital dönüşümün içinde olan, teknolojiyi en iyi bilen onlar. İşte bundan dolayı ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda onların varlığı ve büyük teknoloji ekosistemimize dahil olmaları son derece önemli. Bugünün ve geleceğin iş dünyasını dijital nesiller şekillendirmeye başlıyor. Bugün gençlerimiz internet, sosyal medyada yer alma, oyun oynama üzerinde yüksek kullanım oranlarına sahipler. Bu pek çok kişiyi tedirgin etmekte ancak biz bu duruma çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı tercih ediyoruz. Aslında bu sayede dijital dönüşüm becerilerini ve geleceğin mesleklerini daha kolay benimsiyorlar. Kodlama, programlama, yapay zekâ, veri bilimi, dijital pazarlama, iletişim gibi alanlarda çevrimiçi pek çok eğitim alarak kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Ayrıca gençlerimizin teknoloji alanında yeni girişimler çıkarmaya yönelik iştahları her geçen gün daha da artıyor. İşte tam bu noktada, ülkemizin dijital dönüşümde katma değer yaratması yolunda, gençlerin girişimcilik ruhunu yükselterek, onlara hedeflerini gerçekleştirmeye inanmaları için ilham olmak istiyoruz.”

“Türkiye’den Dünya Devi Olmaya Aday Bir Teknoloji Şirketi”

 

Cerebrum Tech ekibi olarak, tutkuları ve kaynakları bir araya getirerek bir dijital dönüşüm ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirterek katılımcılara “Sizce de vakti gelmedi mi?” diye soran Erkul, “Gelecekte hem yerel hem de küresel ölçekte bu ekosistemi büyütüp, geliştireceğiz. Ülkemizin gerçekten büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli bir an önce çıkarmaya ihtiyaç, bizde de bu ihtiyacı giderecek bir iştah var. Dinamik, değişime açık ve giderek büyüyecek ekosistemimizi köklü deneyimlerimiz ve becerilerimiz ile oluşturmaya hazırız.” dedi.

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