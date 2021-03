Türkiye, Instagram kullanımında birinci oldu

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte internet ve sosyal medya kullanımları tavan yaptı. Geçtiğimiz günlerde ise We Are Social 2021 raporu yayınlandı ve tüm dünyada sosyal medya kullanımına ışık tuttu.

Sosyal Medya araştırmacısı Ümit Sanlav, We Are Social 2021 verilerini değerlendirdi. Sosyal medyanın 3 ayrı dönemi olduğunu ifade eden Ümit Sanlav, “Sosyal medyayı pandemi öncesi sosyal medya, pandemi sürecinde sosyal medya ve pandemi sonrası sosyal medya olarak ayrı ayrı ela almak gerekir.” dedi.

"PANDEMİ İLE SOSYAL MEDYA DOĞRU YERİNİ BULDU"

Pandemi öncesinde sosyal medyanın çok da doğru kullanılmayıp, genelde eğlence için kullanılan ve zaman tüketilen mecralar olduğunu ifade eden Sanlav; pandemi sürecinde sosyal medya ve internetin doğru yerini bulduğunu söyledi.

INSTAGRAM KULLANIMINDA LİDERİZ

We Are Social 2021 verilerine göre, 2018’de yüzde 41 Instagram kullanım oranına sahip Türkiye, yüzde 47’lik İsveç’in ardından dünya ikincisiyken; 2019’da her iki ülkenin İnstagram kullanımı yüzde 58’di ve Türkiye averajla birinci sıraya yerleşmişti.

2021 verilende Türkiye arayı açarak yüzde 68’e yüzde 66’lık farkla liderliğini korudu. Japonya, Almanya, Hollanda, Güney Kore, İsviçre gibi ülkelerin sosyal medyayı en az kullanan ülkeler olduğu belirtilirken, dünya ortalamasının ise yüzde 20 olduğu açıklandı.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA ORTALAMANIN ÜSTÜNDEYİZ

Pandemi öncesinde 2019’da sosyal medya kullanım oranı yüzde 63 olan Türkiye’nin, 2021 verilerine göre yüzde 71’i sosyal medya mecralarında yer alıyor.

Aynı şekilde 2019’da sosyal medyada günde 2 saat 46 dakika ortalaması olan Türkiye, 2021’de 3 saate yakın ortalama ile dünya ortalamasının üzerinde. (Dünya ortalaması 2 saat 25 dk.)

Japonya, Almanya, Hollanda, Güney Kore, İsviçre gibi ülkelerin, 2019’da olduğu gibi bu yıl da günlük 1 saat gibi ortalamalarla sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının altında yer alması dikkat çekti.

(Ensonhaber)