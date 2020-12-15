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Türkiye Espor Milli Takımı, FIBA Esports Open’da şampiyon

TESFED Türkiye Kupası’nın NBA2K turnuvasının galiplerinden oluşan Türkiye Espor Milli Takımı, “FIBA Esports Open”da tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Bilim ve Teknoloji 15.12.2020, 11:50
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Türkiye Espor Milli Takımı, FIBA Esports Open’da şampiyon

Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) hafta sonu bu oyunun yaygın olarak oynandığı Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Ukrayna, Rusya, İsviçre, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin katılımıyla düzenlediği “FIBA Esports Open II”de, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Espor Federasyonu işbirliği ile Türkiye ilk kez milli olarak temsil edildi.

Milli Takımda bu yıl ikincisi “Bitexen TESFED Türkiye Kupası” adıyla düzenlenen Türkiye’nin tek resmi espor turnuvasında, NBA2K turnuvasının galibi 1907 Fenerbahçe Espor, Birkan Cengir, Eren Demirtaş, Fatih Toprak, Görkem Göksu, Kadir Pektaş, Tansu Aksoy’dan oluşan tüm kadrosuyla yer alırken, Galatasaray Espor’dan Mecit Can Boy da kadroya dahil oldu.

Namağlup bir şampiyonluğa imza attılar

Genel menajerliğini Emre Aksoy‘un üstlendiği milli takım, tüm rakiplerini yenerek namağlup bir şampiyonluğa imza attı.

Grup maçlarında Güney Kıbrıs’ı 97-46, Avusturya’yı 75-41, İrlanda’yı 87-32 yenen milli takımımız, çeyrek finalde Letonya’ya 57-41, yarı finalde önceki turnuvanın şampiyonu İtalya’ya 56-55 galip geldi. Finallerde 3 maçlık seri ile Almanya ile karşı karşıya gelen milli takımımız, ilk maçı, 71-41, ikinci maçı 65-59 kazanmasının ardından son maçta 2-0 ile şampiyonluğa adını yazdırdı.


Tüm maçları alarak namağlup bir zafer kazanan NBA2K Türkiye Espor Milli Takımı, bu yıl 10 farklı oyun ile düzenlenen Bitexen TESFED Türkiye Kupası’ndan çıkarak uluslararası karşılaşmalarda ülkemizi resmi olarak temsil eden dört branş milli takımından biri oldu.

TESFED Türkiye Kupası’nın Dota 2, Tekken 7 ve PES şampiyonları da Ekim ayında Uluslararası Espor Federasyonu (IESF) Dünya Şampiyonası bölge elemelerine katılarak ülkemizi resmi olarak temsil etmişti.

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir:

“Milli takımımızla Avrupa esporuna damga vurduğumuz bir şampiyonluk aldık”


Şampiyonluğun ardından bir açıklama yapan TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, federasyonun kuruluşundan bu yana en büyük hedeflerinin Türkiye’yi espor alanında dünya çapında bir marka haline getirmek ve bu sporu geniş kitlelere sevdirmek olduğunu kaydetti. Türkiye’nin tek resmi espor kupası olan TESFED Türkiye Kupası’nı bu yıl ikinci kez ve daha büyük çapta bir organizasyon olarak hayata geçirdiklerini anlatan Alper Afşin Özdemir şunları söyledi:

“Ülkemizin tek resmi espor kupasında farklı oyunlarda şampiyon olan takım ve arkadaşlarımız bu yıl ülkemizi uluslararası karşılaşmalarda da resmi olarak temsil etmeye başladı. Tekken 7, PES ve Dota 2 şampiyonlarının ülkemizi bölgesel elemelerde resmi olarak temsil etmelerinin ardından, bu kez de NBA2K milli takımımız FIBA’nın uluslararası turnuvasında ülkemizi temsil etti.

Türkiye’yi esporda uluslararası alanda başarılara imza atan bir ülke haline getirmek için çıktığımız yolda, bu hedefimizi artık adım adım hayata geçirmeye başladık. Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaptığımız işbirliği, bu alanda atılmış en önemli adımlardan biridir. Şunu çok net söyleyebiliriz ki, FIBA Esports Open’da milli takımımızla Türkiye olarak Avrupa esporuna damga vurduğumuz bir gece oldu.

Bizim, gençlerimizin esporda ülkemizi gururlandıracaklarına inancımız tamdı. Bunda haklı çıkmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Espor arenasında Türkiye’nin adının daha da sağlamlaşması adına önemli bir adım olan bu şampiyonluk daha sadece başlangıç. Genç nüfusuyla önemli bir potansiyel barındıran ülkemizin esporda farklı oyunlarda daha pek çok başarılara adlarını yazacaklarına yürekten inanıyoruz. Bundan sonra uluslararası espor camiası Türkiye ismini çok daha sık duyacak. Biz, gençlerimizin ülkemizi başarılarıyla esporda bir marka haline getireceğine ve daha pek çok şampiyonluklarla adımızı espor tarihine yazdıracağına gönülden inanıyor ve şampiyonlarımızı canı gönülden kutluyoruz. “

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