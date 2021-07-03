Türkiye Drone Şampiyonası finalinin ilk etabı Elazığ’da başladı

Elazığ’da iki gün sürecek olan Türkiye Drone Şampiyonası final yarışının ilk etabı, 32 sporcunun katılımıyla başladı.

TEKNOFEST ve Pilot Event tarafından organize edilen TEKNOFEST 2021 Türkiye Drone Şampiyonasının 1. etap yarış startı bugün Elazığ’da verildi. İki gün sürecek olan yarışa Türkiye’nin dört bir yanından toplamda 32 sporcu katıldı. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde gerçekleştirilen final yarışının ilk ayağında sporcular kıyasıya yarıştı. Eleme yarışlarının yarın devam edeceği kaydedildi.

Etkinliğe, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ile Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, T3 Vakfı Vakıf Müdürü Ömer Kökçam ile sporcular katıldı.

"Duvar yapmasını bilmiyorsan duvar ustasına taş taşı" sözleri ile konuşmasına başlayan Vali Yırık, "İşte buradaki gençlerimizin yapmış olduğu faaliyet de budur. Bu çalışmalar neticesinde bu ülkenin milli teknoloji hamlesinin çok güçlü, önemli adımlarını atacak. Dün gıpta ettiğimiz ülkelerdeki çalışmaları bugün bu ülkede son 20 yıldır görmeye başladık. Bu festival dolayısıyla Elazığ’ımızın geçmişinde yaşadığı travmayı atlatma ve normal hayata dönüş noktasındaki katkıları dolayısıyla T3 Vakfına teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar inşallah Türkiye’nin Selçuk Bayraktar’larını çoğaltacak. Çünkü hepimiz bu adımları gördüğümüzde hepimize ait bir gururu bizlere yaşattılar. Emeği geçenlere, güzel kardeşlerime, gençlerimize teşekkür ediyor, Allah yollarını açık etsin diyorum" dedi.

Milli Teknoloji Hamlesini bir kültür haline yaymak odaklı çalışmaları yaptıklarını belirten T3 Vakfı Vakıf Müdürü Ömer Kökçam, "Bir vakıf olarak Elazığ’da bulunmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Drone Şampiyonası, TEKNOFEST içerisinde düzenlediğimiz önemli bir yarışmadır. 5 yıldır düzenlenen bir etkinlik ve bugün Elazığ’da 1. etabını gerçekleştiriyoruz. 32 sporcumuz yarışacak ve buradan 24 sporcumuz ile 2. etabı ağustos ayı içerisinde de İzmir’de gerçekleştireceğiz. Daha sonra 16 sporcumuz da TEKNOFEST’te İstanbul’da yarışıp ardından iki sporcumuz Türkiye adına Dünya Drone Şampiyonasında yarışacak" diye konuştu.