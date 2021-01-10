Türkiye'den WhatsApp'a boykot giderek genişliyor

Kısa süre önce WhatsApp gizlilik politikasında değişiklik yaptığını ve kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılacağını açıkladı. Yeni kullanıcı sözleşmesini kabul eden WhatsApp'ı kullanmaya devam edecek. Fakat sözleşmeye onay vermeyenler ise 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak. Bu durum tüm dünyada büyük tepki çekti.

Ünlü girişimci Elon Musk da WhatsApp'ı sert şekilde eleştirdi ve kullanıcılara Signal uygulamasını önerdi. Ayrıca bir WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. WhatsApp'tan gelen bu açıklama işin üstüne iyice tuz biber ekti. Birçok kullanıcı farklı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı.



Son gelen raporlara göre Telegram, Signal gibi uygulamaların uygulama mağazalarındaki indirilme sayısı artmış durumda. Bu gelişmeler Türkiye'ye de yansıdı. App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram Messenger" yer aldı. İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi.